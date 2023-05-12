Transparan giyen Defne Samyeli göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti

Bir döneme spikerlikteki başarısı ile damga vuran Defne Samyeli şimdilerde kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam ediyor. Sahne performansı ile sık sık gündem olan Samyeli sosyal medya hesabından da cesur pozlarını paylaşıyor. Ünlü isim son paylaşımında transparan kıyafeti ile poz verdi.

Tasarım bir kıyafet giyen 50 yaşındaki ünlü ismin pozları binlerce beğeni aldı.

Güzelliği ile dikkat çeken Samyeli'nin fotoğraflarını beğenenler arasında Özge Yağız, Derin Talu ve Deren Talu da yer aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde rol alan Samyeli sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü ismin Instagram hesabında 863 bin takipçisi bulunuyor.





