Transparan giyen Nesrin Cavadzade göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü kutladığı paylaşımı çok ses getiren Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabındaki son pozlarıyla dikkat çekti. Sık sık cesur tarzıyla beğeni toplayan Cavadzade transparan kıyafet giyip göğüs dekolteli poz verdi.

Transparan ve taşlı bir kıyafet tercih eden ünlü isme sosyal medyada "Sana parlamak yakışır", "En şık ve en güzel oyuncu", "Güzeller güzeli" yorumları yapıldı.

40 yaşındaki ünlü isim Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

2007 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı yapımlar arasında Bizim Hikaye, Al Yazmalım, Yersiz Yurtsuz ve Küçük Ağa da bulunuyor.

Ünlü isim Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle büyük beğeni topladı.

Cavadzade Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat verdi.