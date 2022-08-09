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Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, toplumsal tabulara meydan okudu! Yarı çıplak yemek yedi

09.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve fitness modeli olan Daisy Keech, İspanya’nın Balear Adaları’ndaki tatiline tam gaz devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Keech, Balear Adaları’nın mavi sularının keyfini çıkartırken ıssız bir koyda tek başına zaman geçirdiği anları paylaştı. Paylaşımı sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, toplumsal tabulara meydan okudu! Yarı çıplak yemek yedi

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, yaz tatilini İspanya’nın Balear Adaları’na bağlı Minorka Adası’nda sürdürüyor. Instagram hesabında 6 milyon takipçisi bulunan fenomen isim yaz tatilinden kesitleri de sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. Deniz kenarında bikinisiyle poz veren Keech, keşfettiği bir koyun güzelliğini takipçilerine de göstermek istedi. Ancak Keech’in bikini üstünü çıkartarak yaptığı paylaşım koyun güzelliğinin önüne geçti.

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MEYDAN OKUDU, TEPKİ ÇEKTİ

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Issız bir koyda tek başına yemek yediği anları paylaşan Keech’in bikini üstünü çıkartarak poz vermesi tepki çekti. Denizin kenarına serdiği bir örtünün üzerinde oturarak portakal suyunu içen fenomen isim gönderisine, “Normalleştirmeliyiz” notunu ekledi.

Sosyal medya fenomeninin üstsüz paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının olumsuz eleştirilerinin hedefi oldu. Keech’in güzelliğini öven paylaşımların yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının bazıları çıplaklığın normalleştirilmemesi gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İspanya daisy keech
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