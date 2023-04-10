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Transparan sütyen giyen Ayça Ayşin Turan dekolteli poz verdi

08.04.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Ada Masalı dizisinde canlandırdığı Haziran karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımları ile kendinden söz ettiren Ayça Ayşin Turan transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi.

Transparan sütyen giyen Ayça Ayşin Turan dekolteli poz verdi

Alp Navruz ile ayrılığının ardından adı Murat Boz ve Umut Evirgen ile anılan Ayça Ayşin Turan dekolteli pozuyla nefes kesti. Saçlarını kestiren ve kahkül bırakan Turan’ın yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenilmişti.

ayça

30 yaşındaki ünlü ismin fotoğrafına takipçileri "Aşk kadın", "Kraliçe geri döndü", "Ne kadar güzelsin", "En güzel kız" yorumlarında bulundu.

transparan-giyen-ayça-ayşin-turan

Güzel oyuncunun fotoğrafını beğenenler arasında Adım Farah dizisi ile ekranlara geri dönen Demet Özdemir ve Cansu Tosun da yer aldı.

ayça-ayşin-turan-dekolteli-poz-verdi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ayça Ayşin Turan’ın 6,2 milyon takipçisi bulunuyor.

ayça-ayşin-turan-dekolte

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