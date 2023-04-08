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Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

07.04.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliteli markaların konforlu ve şık spor ayakkabılarında Bahar Fırsatları'na özel indirimler devam ediyor. Kombinlerinize hava katacak, ayaklarınıza konfor getirecek bir spor ayakkabıya ihtiyacınız varsa indirimler bitmeden ve stoklar tükenmeden bu fırsatı değerlendirmelisiniz. Sizin için indirimli spor ayakkabıları seçtik. Gelin, birlikte keşfedelim.

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Günümüzde herkesin gardırobunda yer alan spor ayakkabılar; özellikle gün boyu hareket halinde olan insanların ayaklarını rahatlatmak ve yorgunluklarını azaltmak için sıkça tercih ediliyor. Ayrıca, modaya uygun tasarımları ve renkleriyle de oldukça seviliyor. Siz de bir spor ayakkabı tutkunuysanız ya da hareketli bir yaşam tarzınız varsa veya sadece rahat ve şık bir ayakkabı arıyorsanız, Amazon'un Bahar Fırsatları kapsamında birbirinden ünlü markaların spor ayakkabılarında %45'e varan indirimleri kaçırmayın! Adidas, Puma, Skecher, Columbia ve diğer birçok markanın kaliteli, konforlu ve şık spor ayakkabıları, uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte o ürünler!

1. Columbia Woodburn Waterproof Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-07T134635.966

Su geçirmez özelliklere sahip bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız Columbia Woodburn Waterproof tam size göre! Ayakkabının üst kısmı dayanıklı deri ve file malzemelerden yapılmıştır ve bu sayede ayakkabı hafif ve nefes alabilen bir yapısıyla öne çıkar. Ayrıca, ayakkabının Omni-Tech teknolojisi, su geçirmezliğini artırır ve ayakkabının içindeki ayakların kuru kalmasını sağlar. Model, yürüyüş için tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda günlük kullanım için de uygundur. Ayakkabının tabanı, yüksek tutuş sağlayan kauçuk bir malzeme ile kaplanmıştır ve yürüyüş esnasında çekiş gücünü arttırır. Ayrıca, ayakkabının Techlite teknolojisi, orta tabanda yastıklama sağlar ve ayak yorgunluğunu azaltır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk izlenimlerim çok iyi. Az miktarda yürüyüş yaptım ve çok rahat hissettiriyor."

  • "Çok rahat, severek giydiğim bir model."
Ürünü İncele

2. PUMA Rebound Joy Spor Ayakkabı, Unisex

Adsız tasarım - 2023-04-07T142534.010

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beklediğimize değdi. Bildiğimiz Puma kalitesi, teşekkürler."

  • "Ayakkabıların burnunun kırılmasını engelleyen ufak bir ürün var onunla beraber kullanın."
Ürünü İncele

3. Adidas TRACEFINDER W Ayakkabı, Kadın

Adsız tasarım - 2023-04-07T143524.907

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam bedeninizi alın. Hızlı teslimat ve kusursuz orijinal aynı ürün geldi."

  • "Ayakkabı bir günde teslim edildi. Sevdim. Duruşu rahatlığı çok güzel."
Ürünü İncele

4. Calvin Klein ESSENTIAL VULCANIZED 1 Spor Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-07T144309.030

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok şık, beğendim."

  • "Rahatlığına hayran kaldım, bir de çok güzel."
Ürünü İncele

5. Under Armour UA W HOVR Turbulence Koşu Ayakkabısı, Kadın

Adsız tasarım - 2023-04-07T143030.495

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı çok rahat ve hafif."

  • "Ayakkabıda bulunan hava yastıkları sayesinde şok emilimi çok iyi, dizlerimdeki ağrıları bile hafifletti."
Ürünü İncele

6. Puma R78 Trek Günlük Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-07T144828.932

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat performans."

  • "Gayet güzel model, kalıplı. Normalde başka Puma modelde 43 giyiyordum bunda 44 rahat oldu. İşçiliği hoş, bazı modellerdeki gibi yapıştırma izleri yok. Tek problem, aslında çok problem sayılmaz gerçi ama kutu çok hasarlıydı yapıştırıcı izleri vardı. Her türlü Amazon Türkiye hepsinden iyidir."
Ürünü İncele

7. Adidas Erkek Daily 3.0 Eco Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2023-04-07T142223.277

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dar kalıplı bir model, bu nedenle bir numara büyük sipariş verilmeli."

  • "Tam numaramı aldım, gayet güzel."
Ürünü İncele

8. CAMPER Peu Pista GM, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-07T144616.034

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı tam ayağıma göre oldu. Gayet rahat. Renk ve görüntüsüyle fark ediliyor,güzel yorumlar alıyor."

  • "Daha önce farklı modellerini kullandığım bir ayakkabı. Bu model de çok güzel."
Ürünü İncele

9. Under Armour UA W Charged Pursuit 3 Tech Koşu Ayakkabısı, Kadın

Adsız tasarım - 2023-04-07T143136.143

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat, ayağı tam sarıyor. Numaranızın 1 beden büyüğünü alın."

  • "Ayakkabıyı hem kendime hem de eşime aldım. Armour kalitesi belli. Alırken bir numara büyük alın diğer markalara göre farklı beden, sonra boşuna iade ile uğraşmayın."
Ürünü İncele

10. Skechers Go Run Consistent Spor Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-07T135741.967

Erkekler için özel olarak tasarlanmış bir koşu ayakkabısı olan Skechers Go Run Consistent Spor Ayakkabı'nınüst kısmı, dayanıklı sentetik ve file malzemelerden yapılmıştır. Hafif ve nefes alabilen bir yapıya sahiptir. OrthoLite tabanlığı, konforlu ve destekleyici bir yastıklama sağlar. Ayrıca, ayakkabının tabanı, yüksek tutuş ve esneklik sağlayan özel bir malzeme ile kaplanmıştır. Hem koşu hem de yürüyüş için uygun olan model, şık tasarımıyla her kıyafete uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabıdan çok memnunum. Çok rahat bir ayakkabı. Fakat yarım numara küçük olduğunu düşünüyorum. İlk başlarda fayans zeminlerde çok kayıyordu buna dikkat etmekte fayda var, kullandıktan 1 hafta sonra aynı zeminde kaymamaya başladı. Tavsiye ederim."

  • "Çok hafif, beklediğimden çok daha iyi çıktı."
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11. Under Armour UA Charged Engage 2 Training Ayakkabısı, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-07T143949.948

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok havalı görünüyor."

  • "Mükemmel kalite."
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12. PUMA Graviton Low Boot, Unisex

Adsız tasarım - 2023-04-07T144133.898

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tabanını cidden çok rahat yapmışlar, sağlam ve güzel duruyor."

  • "Harika ayakkabılar, çok rahat."
Ürünü İncele

13. Adidas Erkek Gx7611_44 Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2023-04-07T140418.169

Yürüyüşlerinizde konforla size eşlik edecek bir ayakkabı mı arıyorsunuz? O hâlde Adidas'ın GX7611_44 modeline mutlaka bir göz atmalısınız. Şık ve modern bir tasarıma sahip olan ayakkabı, tüm giyim tarzlarına uyum sağlar. Ayakkabının kaliteli malzemeleri ve işçiliği, onu uzun ömürlü kılar. Çeşitli zeminlerde güvenli ve rahat bir yürüyüş sağlayan ayakkabının iç tabanı, yastıklama sağlayan özel bir köpük ile desteklenir, böylece ayaklarınız yorulmaz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün orijinal ve ayakta şık duruyor tavsiye ederim."

  • "Ayakkabıya bayıldım. Öncelikle ayakta duruşu çok iyi, harika bir şekilde ayağı kavrıyor. Yere değil sanki halıya basıyor gibi hissediyorum resmen. Tam numaranızı sipariş edin kalıbı da doğru. 7 günde geldi elime. Kusursuz bir kutu. Tertemiz kağıtlarla ayakkabının içi ezilmesin diye içine koyulan sert mukavva ile falan doluydu. Her şeyi beklediğimden iyi çıktı. Teşekkürler."
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14. Slazenger ABLE Outdoor Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-07T140945.996

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun süre kullanmadım ama kaliteli görünüyor."

  • "Ayakkabı çok başarılı giyimi rahat tabanı yumuşak tam bir fiyat performans ürünü. Alır almaz 3-4 saat giydim, sıfır rahatsızlık. Ayrıca Amazon kalitesiyle birleşince tadından yenmez oldu. Teşekkürler Amazon."
Ürünü İncele

15. Adidas Primetrail Jerzo Ayakkabı Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-07T141729.045

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Günlük olarak ve yürüyüşlerde zevkle kullanılabilecek izlenimi edindim. Ayrıca, hep beyaz veya siyah/lacivert renk ağırlıklı spor ayakkabı kullanmış kişiler için iyi bir değişik renk alternatifi olduğuna eminim."

  • "İndirimde almıştım ertesi gün geldi Amazon yine hızlı ve güvenilir .Kendi numaranizi almanız daha doğru olur. Fiyat performans ürünü bu fiyata gayet makul bir ürün."
Ürünü İncele

16. Adidas ALPHATORSION 2.0 Koşu Ayakkabısı, Unisex

Adsız tasarım - 2023-04-07T142014.898

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı gerçekten çok hafif, ayağı çok iyi sarıyor. Yazın gerçekten çok rahat hissettirecek. Kendi numaranızı alabilirsiniz."

  • "Sağlam, kaliteli, rahat."
Ürünü İncele

Bu içerik 8 Nisan 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirimler bittiyse üzülmeyin! İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

Bahar Fırsatları kapsamında indirimde olan tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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