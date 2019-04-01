TRT 1'in dizisi Halka'da sürpriz değişiklik!

TRT 1'in salı günleri seyirciyle buluşan ES Film imzalı polisiye dizisi Halka, dev kadrosu ve sürükleyici konusuyla dikkat çekiyor.

Genç kuşağın öne çıkan yıldızları Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı ve Hande Erçel ile usta oyuncular Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen ve Serhat Midyat'ı buluşturan dizinin yönetmeni Volkan Kocatürk sözleşmesinin bittiği 13. bölüm itibariyle projeye veda etti.

Halka dizisini 14. bölümden itibaren Başak Soysal ve Süleyman Mert Özdemir yönetecek.

