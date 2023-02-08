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TRT’nin film ve dizi setlerinden deprem bölgesine teçhizat yardımı

08.02.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki büyük depremin ardından TRT, film ve dizi setlerinde kullanılan karavanlar, seyyar tuvaletler, ışık kaynakları, kamyonlar, telsizler, ısıtıcılar, yağmurluklar, jeneratör ve aküler başta olmak üzere birçok ekipmanı deprem bölgesine sevk edeceğini duyurdu.

TRT’nin film ve dizi setlerinden deprem bölgesine teçhizat yardımı

TRT’nin film ve dizi setlerinden deprem bölgesine teçhizat yardımı yapıyor.

TRT, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, tüm imkanlarını seferber ettiğini ve yardım kampanyası başlattığını açıkladı. Açıklamada, “Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkımlara sebebiyet veren bu depremlerin yürek yakan etkileri ise ülke sınırlarını aşıyor. Tarihimizin en büyük deprem felaketini yaşadığımız bu acı günlerde; yaralarımızı sarmak, beraberce bu yükü omuzlamak ve yeniden ayağa kalkmak için TRT ve paydaş yapımcıları tüm imkânlarını seferber ederek bir yardım kampanyası başlattı” denildi.

TRT SETLERİNDEN DEPREM BÖLGESİNE TEÇHİZAT YARDIMI

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TRT’nin belgesel, film ve dizi yapımlarının süreçlerinde kullanılan; karavanlar, seyyar tuvaletler, ışık kaynakları, kamyonlar, telsizler, ısıtıcılar, yağmurluklar, jeneratör ve aküler başta olmak üzere birçok ekipman, depremden etkilenen vatandaşların ve arama kurtarma personelinin hizmetine sunulmak üzere TRT ve AFAD iş birliği kapsamında bölgeye sevk ediliyor.

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TRT, depremzedelere yardım kampanyası kapsamında market ürünleri de ulaştıracağını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı açıklamanın devamı ise şöyle:

“TRT Market stoklarımızda yer alan; mont, kazak, polar, penye, bere, eldiven, ayakkabı, çanta gibi yapımlarımıza ait ürünlerde, özellikle depremzede çocuklarımızın kullanımına sunulmak üzere Kızılay iş birliğinde bölgeye ulaştırılmak üzere hazırlanıyor.

“AFAD tarafından acil ihtiyaçlar olarak listelenen; bebek bezi, battaniye, ısıtıcı, çorap, mont, eldiven, uyku tulumu, su, powerbank, çadır, el feneri, hijyen malzemeleri, bot, çizme, ayakkabı, içlik takımı, bere, tuvalet kâğıdı, pil, konserve ve yastık gibi birçok ayni yardım da kampanya kapsamında tedarik edilerek konteynerlerle AFAD’a teslim edildi.”

NAKDİ YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Nakdi yardım kampanyası başlattığını da duyuran kurum, yazılı açıklamasının devamında, “Yine TRT ve AFAD iş birliğinde, Kurum personelimizin bireysel katkılarıyla ayni ve nakdî yardım kampanyası başlatıldı. Nakdî yardımlar AFAD’ın deprem bağış hesabına aktarılırken, TRT’nin Ankara ve İstanbul kampüslerinde toplanarak bölgeye aktarılacak olan ayni yardımlar ise depremin yaralarını sarmak üzere düzenlenen #TekYürek kampanyasına büyük destek sağladı. İnanıyoruz ki; birlik beraberlik bilinciyle tüm zorlukları aşan ecdadımızdan aldığımız güçle, bu günleri en kısa sürede atlatıp yaralarımızı beraber saracağız. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına ve bu derin yası paylaşan kederli vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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