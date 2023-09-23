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TRT World’den Büyük Başarı! Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Finale Kaldı

23.09.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin uluslararası habercilikteki lider sesi TRT World tarafından hazırlanan ödüllü belgesel serisi "Off the Grid"in Ukrayna’da çektiği “Ukraine Wartime Diaries” (Ukrayna Savaş Günlükleri) bölümü, uluslararası bir başarıya imza attı.

TRT World’den Büyük Başarı! Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Finale Kaldı

Rusya ile Ukrayna Savaşı sonrasında sivillerin yaşadıklarını anlatan belgesel, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 44. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisinde binlerce adayın arasından finale kaldı. Finalde Türkiye’yi temsil eden TRT World’ün rakipleri ise İngiltere, Brezilya ve İsrail’den. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Emmy adaylığı uluslararası başarımızın tescilidir,” dedi.

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Dünyanın en önemli televizyonculuk ödülü olarak kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisinin finalistleri açıklandı. TRT World’ün hazırladığı her bölümü Türkiye ve dünyada yankı uyandıran belgesel serisi “Off the Grid”in Ukrayna-Rusya Savaşı’nda sivillerin hayatını en çarpıcı şekilde işlendiği “Ukraine Wartime Diaries” (Ukrayna Savaş Günlükleri) bölümü, binlerce aday program arasından ilk dörde kaldı. Finalde İngiltere, Brezilya ve İsrail’den rakipleri ile yarışacak olan TRT World, bu yıl 44’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri adaylığı ile global alandaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

SAVAŞIN YIKICI YÜZÜ EN ÇARPICI ŞEKİLDE GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

Mouhssine Ennaimi ve Alexandre Pauliat’ın hazırladığı ve Hakan Hocaoğlu’nun görüntülediği, Ukrayna’da çekilen belgesel, savaşın yıkıcı yüzünü en çarpıcı şekilde izleyici ile buluşturuyor. Fatih Kibar’ın kurguladığı, Mahmut Sami Çavuş’un tasarımlarını yaptığı haber-belgesel, Rusya ordusunun çekilmesiyle birlikte Ukrayna’daki sivillerin hayatlarındaki değişimi gözler önüne seriyor. “Kurtarılmış bölgelerin” zamanla “suç mahalline” dönüşmesini anlatan TRT World yapımı, Türkiye ve uluslararası arenada yankı uyandırmaya devam ediyor.

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SOBACI: EMMY ADAYLIĞI ULUSLARASI BAŞARIMIZIN TESCİLİDİR

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT World’ün “Off the Grid” belgeselinin “Ukraine Wartime Diaries” bölümünün Uluslararası Emmy Ödülleri’ne aday gösterilmesine ilişkin, “TRT olarak vizyonumuz, yabancı dillerdeki yayınlarımızla uluslararası alanda güçlü bir etki oluşturmak. Hem uzak coğrafyadaki hem yanı başımızdaki gelişmeleri yerinde takip ediyor, çoğu zaman dünyanın görmezden geldiği pek çok konuyu gündeme taşıyoruz. Bu nedenle, TRT World’ün Ukrayna’da savaşın özellikle sivillere etkisini anlattığı Off the Grid’in haber belgesel çalışmasıyla Uluslararası Emmy Ödülü’ne aday gösterilmesi bizim açımızdan bir sürpriz değildir. Bu başarımızın uluslararası tescilidir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum,” dedi.

Uluslararası Yayınlardan Sorumlu TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi, TRT World’ün bu önemli başarısının altını çizerek, “Emmy’ye aday gösterilmemiz TRT World’ün uluslararası yayıncılıkta ulaştığı noktanın ispatıdır. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum,” ifadelerini kullandı.

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TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar ise “Bu adaylık gazetecilik ve televizyonculukta geldiğimiz noktanın en önemli yayıncılar tarafından kabul edilmesidir. Ayrıca, Ukrayna’daki durumu dengeli bir şekilde, tam anlamıyla gösterdiğimizin de en büyük kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Belgeseli hazırlayanlardan Ennaimi; “Ukrayna’da sivillerin yaşadıkları beni çok etkiledi. Bu hikayeler, insanın direncini ve zorlukları aşarken hiç taviz vermeden adaleti aramasının da güçlü bir kanıtı,” ifadelerini kullanırken Pauliat ise; “Off the Grid’in insan hikayelerini anlatma çabasının Akademi tarafından tanınması ve ödüllendirilmesi onur verici” şeklinde konuştu.

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ÖDÜLLER 27 EYLÜL'DE SAHİPLERİNİ BULACAK

  1. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisi ödülleri, 27 Eylül’de New York’ta yapılacak ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin de katılacağı ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

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ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Bu sene 44.’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri, dünya genelinde haber ve gazetecilik alanındaki üstün başarıları ödüllendiren ve uluslararası haber, raporlama ile gazetecilik alanında önemli katkılarda bulunan gazetecilere, haber kuruluşlarına ve yapımcılara verilen prestijli bir televizyon ödülüdür.

Adayların, gazetecilik ve haber alanında uluslararası standartlara uygunluk ve profesyonellik konularında büyük bir başarıya imza atmış kişiler ve kuruluşlar arasından seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri, haber endüstrisinin uluslararası çapta tanınması ve ödüllendirilmesinin yanı sıra gazetecilik etiği, tarafsızlık ve dürüstlük gibi temel değerleri teşvik ediyor.


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