Trump'a suikast girişimi sonrası kehanetleriyle ünlü Simpsonlar yine gündem oldu!

Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü. Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumu iyi. Saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğü, iki kişininse ağır yaralandığı da gelen bilgiler arasındaydı.

Trump'a yapılan suikast girişimi sonrası sosyal medyada da gündem bu saldırıydı. En çok konuşulan konular arasına ise kehanetleriyle ünlü Simpsonlar hızlıca girdi.

SİMPSONLAR'IN TRUMP KEHANETİ

Amerikan yapımı olan The Simpsons çizgi dizisi kehanetleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Donald Trump'ın başkanlığını da bilen Simpsonlar sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya kullanıcıları Simpsonlar'ın Trump'a yönelik saldırıyı tahmin ettiğini söylerken bir kısmı ise bu sefer bilemedikleri görüşünde. TT olan Simpsonlar'dan olduğu söylenen bir kare de sosyal medyada çok konuşuluyor.

Ancak The Simpsons’ın herhangi bir bölümünde böyle bir kare yer almıyor.



