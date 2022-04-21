Trump çılgına döndü! ‘‘Aptalsın!’’

Eski ABD başkanı Donald Trump, Piers Morgan’ın TalkTv kanalında yayınlanancak yeni programı ‘Sansürsüz’ için bir araya geldi. Pazartesi günü yayınlanacak programın sosyal medyada paylaşılan fragmanından gergin bir röportaj olduğu anlaşılıyor. Yayınlanan görüntülerde Trump, Morgan’ın 2020 seçimlerini kaybetmesiyle ilgili sorusunun ardından Trump öfkelenerek Morgan’ı dürüst olmamakla suçladı ve ‘aptal’ olduğunu söyledi.

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“DÜRÜST BİR ADAMIM“ DEDİ

Morgan’ın 2020 seçimlerinin özgür ve adil olduğunu ve Trump’in kaybettiğini söylemesine karşılık eski devlet başkanı ”Bunu ancak bir aptal düşünür.” diyerek karşılık verdi. Buna karşılık Morgan, eski başkan ve destekçilerinin seçime dair iddialarını destekleyecek sağlam kanıtları hala ortaya koymadıklarını belirtince, Morgan’a kendisinin çok dürüst bir adam olduğunu, hatta Morgan'dan daha dürüst olduğunu söyleyen Donald Trump, ona “Sen gerçek değilsin“ diyerek salonu terk edip kamera ekibine “kamerayı kapatmalarını” söyledi.

Morgan, röportajda Trump'ın kendisine defalarca aptal dediğini, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'i ve kendi başkan yardımcısı Mike Pence'i da "aptal ve zayıf" olarak nitelendirdiğini de ekledi.

Trump ve Morgan’ın eski arkadaşlar oldukları biliniyor.



