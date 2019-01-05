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Trump resti çekti ve açıkladı: Aylarca kapalı kalabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2019 01:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için fon sağlanmadığı sürece bütçe krizinin süreceğini ve ABD federal hükümetinin aylarca kapalı kalabileceğini söyledi.

Trump resti çekti ve açıkladı: Aylarca kapalı kalabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresinin önde gelen temsilcileri ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

New York Senatörü Demokrat Chuck Schumer'in "Başkan hükümetin aylarca hatta yıllarca kapalı kalabileceğini söyledi" açıklaması hatırlatılan Trump, "Evet bunu söyledim. O kadar uzun kalacağını zannetmiyorum ama buna hazırım." ifadelerini kullandı.

Meksika sınırından ABD'ye suçluların, çetelerin ve insan tacirlerinin yasa dışı yollarla girdiğini savunan Trump, "Bu ciddi bir ulusal güvenlik konusudur. Oyun oynamıyoruz bunu yapmak zorundayız." dedi.

Kongre geçici bütçede duvar için Trump'ın istediği fonu ayırmadığı için başlayan kriz geçici bütçenin onaylanmaması ile hükümetin kısmen kapanmasına yol açmıştı.

Federal hükümetin kapanmasının üzerinden 14 gün geçmiş olmasına rağmen henüz Beyaz Saray ile Kongredeki Demokratlar arasında bir uzlaşma sağlanamadı.

DUVARIN ÇELİK OLACAĞI VURGUSU

Trump'ın açıklamasında Meksika sınırına örülecek duvarın çelikten olacağına vurgu yapması dikkati çekti.

Beyaz Saray'daki basın toplantısında bu konuya da değinen Trump, çeliğin daha sağlam olacağını iddia etti. Trump, "Çelik şirketlerimiz işsizdi ben geldiğimde şimdi mucizevi bir şekilde canlanıyorlar." ifadesini kullandı.

(AA)

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ABD Donald Trump meksika sınırı duvar hükümet ABD federal hükümeti

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