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Trump soruşturmasının yürütüldüğü savcılığa "beyaz toz" gönderildi

24.03.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcılığına zarf içerisinde "beyaz toz" gönderildi.

Trump soruşturmasının yürütüldüğü savcılığa "beyaz toz" gönderildi

Trump soruşturmasının yürütüldüğü Manhattan Bölge Savcılğına "beyaz toz" gönderildi.

New York Polis Departmanı yetkilileri, zarfın üzerinde "Alvin" yazdığını ve tahminen soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'e gönderildiğini aktardı.

Yetkililer, zarf içeriğinin zararlı olmadığını ancak ne amaçla gönderildiğinin araştırıldığını bildirdi.

TRUMP DAVASI

Trump, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in yürüttüğü soruşturma için "Haftaya salı günü tutuklanabilirim." açıklaması yaparak taraftarlarına destek çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının üzerine New York Polisi, bölge savcılığı ile mahkeme önünde ve Trump'a ait binaların etrafında güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Trump, ayrıca hakkında soruşturma yürüten tüm savcıların derhal görevden alınmalarını istemişti.

Soruşturmada delilleri inceleyen büyük jürinin, Trump'ı suçlu bulup bulmadıkları yönündeki kararı 27 Mart'ta vermesi bekleniyor.

"SUS PAYI" ÖDEMESİ

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan Bölge Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı. (AA)

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