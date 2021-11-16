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  4. ''Truva’nın atı olur da iti olmaz mı'' deyip bunu yaptı: Büyük ilgi var

''Truva’nın atı olur da iti olmaz mı'' deyip bunu yaptı: Büyük ilgi var

16.11.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, resim ve ahşap oyma çalışmaları yapan emekli Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu’nun atölyesinde ağaç parçalarından yaptığı köpek heykeli ilgi gördü. "Truva’nın atı olur da iti olmaz mı" diyen 65 yaşındaki Çavuşoğlu, heykelin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Balıkesir Burhaniye’de 22 yıl önce emekli olan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ergenç Çavuşoğlu, gittiği resim ve ahşap oyma kurslarında kendini geliştirdi.

Atölyesinde artan ağaç parçalarını değerlendiren Çavuşoğlu, Truva Atı'ndan yola çıkarak yaptığı köpek heykeline "Truva İti" adını verdi. Çavuşoğlu’nun atölyesini ziyarete gelenler Truva İtine büyük ilgi gösterdi.

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''TRUVA ATI OLUR DA, İTİ OLMAZ MI?''

22 yıl önce emekli olduğunu anlatan Ergenç Çavuşoğlu, “Atölyede çalışırken kalan parça tahtalardan bir şeyler yapıp değerlendirmek istedim. Aklıma Truva Atı geldi. Truva Atı olur da Truva İti olmaz mı. Böyle bir şey yapayım dedim. Yaptım ve çok ilgi gördü. Gelen giden merak ediyor, bakıyor. Böyle oyalanıyoruz işte” dedi.

(İHA)

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Balıkesir
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