TSK'da Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti! (Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı neden istifa etti?)

Tümamiral Cihat Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu karar sonrası gözler Tümamiral Cihat Yaycı'ya çevrilmişti. Bir süre sessiz kalan Tümamiral Cihat Yaycı'nın bugün istifa ettiği öğrenildi.
'FETÖMETRE'Yİ HAYATA GEÇİREN İSİM OLMUŞTU
Habertürk canlı yayınında istifa haberiyle ilgili detayları gazeteci Muharrem Sarıkaya paylaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en önemli isimleri arasında yer alan Tüma. Cihat Yaycı, Türkiye'nin deniz kıta sahanlığındaki egemenliğini; "Mavi Vatan" olarak ifade edip, konuya ilişkin kitap ve makaleler yazmıştı. Yunanistan tarafından Ege'de taciz edilen adalarla ilgili çalışmaları bulunan ve Yunan basınının büyük tepkisini çeken Yaycı, FETÖ terör örgütü mensuplarının deşifre edilip yakalanmasına yönelik "Fetömetre"yi de hayata geçiren isim olmuştu.
LİBYA MUTABAKATI'NIN KİLİT İSMİ
Tümamiral Yaycı ayrıca Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hapsetmeye çalışan Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs ve İsrail bloğuna karşı, Libya'daki meşru hükümetle Türkiye arasında imzalanan deniz saha anlaşmasının da mimarı olarak gösteriliyordu.
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Akdeniz’de ‘Mavi Vatan’ haritasını hazırlayan kişi olarak da bilinen Cihat Yaycı, 1966 yılında Elazığ’da doğdu. Deniz Lisesi’nden 1984 yılında mezun olan Cihat Yaycı, 1988 yılında Deniz Harp Okulu’nu bitirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS’de II. Komutanlık görevlerinde bulunan Cihat Yaycı, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5’inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yaptı.
Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu karar sonrası gözler Tümamiral Cihat Yaycı'ya çevrilmişti. Bir süre sessiz kalan Tümamiral Cihat Yaycı bugün istifa ettiğini duyurdu. Cihat Yaycı'nın istifa gerekçesini "Onurum, gururum incindi" sözleriyle açıkladığı iddia edildi.