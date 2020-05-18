HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TSK'da Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti! (Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı neden istifa etti?)

TSK'da Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti! (Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı neden istifa etti?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 14:16 | Son Güncelleme

TSK'dan gelen son dakika istifa haberi gündem yarattı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti.

TSK'da Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti! (Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı neden istifa etti?)

Tümamiral Cihat Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu karar sonrası gözler Tümamiral Cihat Yaycı'ya çevrilmişti. Bir süre sessiz kalan Tümamiral Cihat Yaycı'nın bugün istifa ettiği öğrenildi.

'FETÖMETRE'Yİ HAYATA GEÇİREN İSİM OLMUŞTU

Habertürk canlı yayınında istifa haberiyle ilgili detayları gazeteci Muharrem Sarıkaya paylaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en önemli isimleri arasında yer alan Tüma. Cihat Yaycı, Türkiye'nin deniz kıta sahanlığındaki egemenliğini; "Mavi Vatan" olarak ifade edip, konuya ilişkin kitap ve makaleler yazmıştı. Yunanistan tarafından Ege'de taciz edilen adalarla ilgili çalışmaları bulunan ve Yunan basınının büyük tepkisini çeken Yaycı, FETÖ terör örgütü mensuplarının deşifre edilip yakalanmasına yönelik "Fetömetre"yi de hayata geçiren isim olmuştu.

LİBYA MUTABAKATI'NIN KİLİT İSMİ

Tümamiral Yaycı ayrıca Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hapsetmeye çalışan Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs ve İsrail bloğuna karşı, Libya'daki meşru hükümetle Türkiye arasında imzalanan deniz saha anlaşmasının da mimarı olarak gösteriliyordu.

CİHAT YAYCI KİMDİR?

<a href=cihat yaycı kimdir neden istifa etti" />

Akdeniz’de ‘Mavi Vatan’ haritasını hazırlayan kişi olarak da bilinen Cihat Yaycı, 1966 yılında Elazığ’da doğdu. Deniz Lisesi’nden 1984 yılında mezun olan Cihat Yaycı, 1988 yılında Deniz Harp Okulu’nu bitirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS’de II. Komutanlık görevlerinde bulunan Cihat Yaycı, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5’inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yaptı.

CİHAT YAYCI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu karar sonrası gözler Tümamiral Cihat Yaycı'ya çevrilmişti. Bir süre sessiz kalan Tümamiral Cihat Yaycı bugün istifa ettiğini duyurdu. Cihat Yaycı'nın istifa gerekçesini "Onurum, gururum incindi" sözleriyle açıkladığı iddia edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Diğer Haberler
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bolu'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Bir ilde daha maske zorunluluğu

Arkadaşlarına götürdüğü kahve pahalıya patladı

Arkadaşlarına götürdüğü kahve pahalıya patladı

Kenedeki 'erken uyanış' KKKA vakalarını artırdı! Korkutan açıklama: Geçen yılki vaka sayısının 3-4 katını görebiliriz

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

74 yaşındaki adam koronavirüsü 2 kez yendi

5 yıldır dışarı çıkmıyor! Koronavirüsü 2 kez yendi

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs açıklaması

Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.