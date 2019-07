Tuba Büyüküstün, önceki gün 37. doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu doğum gününde paylaştığı videoyla Unicef'in çalışmalarına destek istedi.

Unicef Türkiye İyi Niyet Elçisi olan Büyüküstün videoyu, "Bugün benim doğum günüm! Bugün de her günkü gibi tüm çocuklar için tüm hakları istemeye devam ediyorum! Siz de UNICEF'e katılın ve çocuk haklarını her an her yerde birlikte savunalım!" notuyla paylaştı.