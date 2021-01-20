MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Tuba Büyüküstün'den Sefirin Kızı mesajı: Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor

Tuba Büyüküstün'den Sefirin Kızı mesajı: Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor

20.01.2021 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tuba Büyüküstün'den Sefirin Kızı mesajı: Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı kadrosuna katılan Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından duygularını paylaştı. İşte "Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle" diyen 38 yaşındaki oyuncunun mesajı ve hakkında merak edilenler.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Neslihan Atagül'ün sağlık problemleri nedeniyle (Geçirgen bağırsak sendromu) ayrıldığı Sefirin Kızı kadrosuna katıldı. Engin Akyürek; Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Zerrin Sümer birlikte rol alacak olan Büyüküstü, duygularını Instagram hesabından paylaştı...

ZXiwhQeKjEKWRdhfzcv1qg

38 yaşındaki oyuncu mesajında "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyen bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" dedi.
auETE3BPYUW3Rwjq_0hNsw

Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün geldi! 'Eski partnerim Engin...'Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün geldi! 'Eski partnerim Engin...'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Bu sahneler onları kurtarmaya yetmedi!Bu sahneler onları kurtarmaya yetmedi!
Onların arasına katılabilirsiniz! Yapmanız gereken...Onların arasına katılabilirsiniz! Yapmanız gereken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

Mersin Valiliği'nden 'Akkuyu NGS'de planlı patlatma' açıklaması

Mersin Valiliği'nden 'Akkuyu NGS'de planlı patlatma' açıklaması

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Haluk Levent'ten İbo Show yanıtı! 'Hepinizi...'

Haluk Levent'ten İbo Show yanıtı! 'Hepinizi...'

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Diğer Haberler

La Casa De Papel yaratıcısı çılgın atıyor: Yeni dizisi Sky Rojo’dan baş döndüren fragman

La Casa De Papel yaratıcısı çılgın atıyor

Netflix Winx efsanesini yeniden yaratıyor! Winx Efsanesi: Kader ne zaman yayınlanacak? Netflix yayın tarihini açıkladı! İşte Winx Efsanesi: Kader dizisinin fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix’in yeni fantastik dizisi! Winx Efsanesi: Kader

Game of Thrones’dan gelen transfer işe yaradı! Snowpiercer hayranlarına müjde

Game of Thrones’dan gelen transfer işe yaradı!

Bu sahneler onları kurtarmaya yetmedi! Lupin, hem The Queen’s Gambit’i hem de Bridgerton’ı solladı

Bu sahneler onları kurtarmaya yetmedi!

Masumlar Apartmanı 18. son bölümde Han'ı yıkan İnci gerçeği! Masumlar Apartmanı'nda İnci neden yok? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı'nda Han'ı yıkan İnci gerçeği!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. son bölüme Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü damga vurdu! Sabina Toziya EDHO'dan neden ayrıldı?

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.