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Tuba Büyüküstün'e Tokyo'dan sürpriz teklif

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

Ortadoğu'yu fetheden Tuba Büyüküstün, Asya'ya açılıyor. Güzel oyuncu Tokyo’da bağımsız bir sinema filminde başrolü oynayacak.

Tuba Büyüküstün'e Tokyo'dan sürpriz teklif

Ekranların sevilen oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışına açılıyor. Ortadoğu’da büyük hayran kitlesine sahip olan oyuncuya Asya’dan teklif geld

‘Cesur ve Güzel’ dizisinden sonra bir süredir ekranlardan uzak duran Tuba Büyüküstün’e Japonya’da bir sinema filminde rol alması için teklif götürüldü. Oyuncu geçen yıl Uluslararası Asya Film Festivali’nde jüri üyeliği yapmıştı. Burada yapımcıların ve yönetmenlerin dikkatini çekmeyi başaran Büyüküstün’e çekimleri Tokyo’da gerçekleşecek olan bağımsız bir filmde oynaması için teklif sunuldu. Ünlü ismin projeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada oyuncunun bu sezon ekranlarda olacağı ve elindeki senaryoları okuduğu bildirildi.


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