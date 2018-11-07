Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen: Çok mutluyuz!

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. İkili, bir mekanda dostları ile yemek yedi.

Çıkışta magazin muhabirlerine poz veren çiftten Umut Evirgen, "Bu defa da yüzü asık yazmayın lütfen. Birden flaş patlayınca öyle bir poz ortaya çıktı. Herhangi bir problem ya da olumsuz bir şey yok. Çok şükür her şey yolunda ve çok mutluyuz." açıklamasında bulundu.

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen birkaç gün önce görüntülenmiş ve çekilen fotoğraflar sonrasında "Yüzü asık" yorumları yapılmıştı.

