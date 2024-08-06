Tuba Büyüküstün'ün Seda Bakan'a "Ben seni tanımıyordum" sözleri tepki çekmişti! Rıza Kocaoğlu galadaki o anlar hakkında ilk kez konuştu

MYNET-Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşen Zeytin Ağacı galasındaki görüntüleri uzun süre magazin gündeminde yer etmişti.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galada Seda Bakan'ın "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından "az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Galadaki bu görüntülerden sonra ikiliden ses seda çıkmadı. Ancak o gerginlik hakkındaki ilk açıklama Zeytin Ağacı dizisindeki rol arkadaşları Rıza Kocaoğlu'ndan geldi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kocaoğlu'na; 'Zeytin Ağacı galasında Seda Bakan ile Tuba Büyüküstün arasında bir yanlış anlaşılma oldu...' diye soruldu. Kocaoğlu ise "Biz hepimiz çok iyi arkadaşız. Seda ve Tuba da birbirini çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Hiç olur mu öyle şey? Biz kardeşiz" diyerek yanıt verdi.