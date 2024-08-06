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  4. Tuba Büyüküstün'ün Seda Bakan'a "Ben seni tanımıyordum" sözleri tepki çekmişti! Rıza Kocaoğlu galadaki o anlar hakkında ilk kez konuştu

Tuba Büyüküstün'ün Seda Bakan'a "Ben seni tanımıyordum" sözleri tepki çekmişti! Rıza Kocaoğlu galadaki o anlar hakkında ilk kez konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.08.2024 11:14
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11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkan Zeytin Ağacı dizisinin galasında yaşananlar uzun süre gündem olmuştu. Seda Bakan konuşurken Tuba Büyüküstün'ün sözünü keserek "Ben seni tanımıyordum" demesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Galadaki o gerginlik hakkında ilk açıklama Rıza Kocaoğlu'ndan geldi.

MYNET-Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşen Zeytin Ağacı galasındaki görüntüleri uzun süre magazin gündeminde yer etmişti.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galada Seda Bakan'ın "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından "az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

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Galadaki bu görüntülerden sonra ikiliden ses seda çıkmadı. Ancak o gerginlik hakkındaki ilk açıklama Zeytin Ağacı dizisindeki rol arkadaşları Rıza Kocaoğlu'ndan geldi.

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İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kocaoğlu'na; 'Zeytin Ağacı galasında Seda Bakan ile Tuba Büyüküstün arasında bir yanlış anlaşılma oldu...' diye soruldu. Kocaoğlu ise "Biz hepimiz çok iyi arkadaşız. Seda ve Tuba da birbirini çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Hiç olur mu öyle şey? Biz kardeşiz" diyerek yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Bakan Tuba Büyüküstün Zeytin Ağacı dizisi
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