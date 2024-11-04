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  4. Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Annesinin boyuna geldiler

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Annesinin boyuna geldiler

04.11.2024 08:42
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.11.2024 08:42
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Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu. Tuba Büyüküstün gözlerden uzak büyüttüğü kızlarıyla yaptığı dans videosuyla beğeni topladı. İkizleri görenler "Annelerinin boyuna gelmişler" dedi.

Tuba Büyüksütün, Temmuz 2011'de Fransa'nın başkenti Paris'te meslektaşı Onur Saylak'la hayatını birleştirmiş, Ocak 2012'de ikiz çocukları Toprak ve Maya'nın doğumuyla anne olma mutluluğu yaşamıştı. Ünlü çiftin evliliği Haziran 2017'de sona ermişti.

Çocuklarını gözlerden uzak tutan oyuncunun ikizleri Paris'te yaşıyor.

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Oyuncu "Uzun saatler ve uzun günler bana göre değil. Bir süre böyle bir proje olmayacak. Çocuklar ordayken de çalışmayı tercih etmiyorum aslında. Çok beğendiğim bir iş olunca da anneanneleri ile beraber kalıyorlar, annem Paris'e geliyor" demişti.

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Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak'la verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Onur Saylak'la evliliğini 2017 yılında bitiren Büyüküstün'ün kızlarının bir hayli büyümüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Sosyal medyada kızlarıyla dans ettiği anları paylaşan oyuncuya "Kocaman olmuşlar", "Annelerinin boyuna gelmişler", "Ne güzel kızlar", "Maşallah anne baba güzel çocuklar güzel" yorumları geldi.

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Tuba Büyüküstün
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