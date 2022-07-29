MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları! Aynı araçta yakalanınca...

Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları! Aynı araçta yakalanınca...

29.07.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruçeşme'de Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'ın içinde olduğu araç çevirmeye takıldı. Kamera ışıklarını görünce yüzlerini gizleyen Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik halleri dikkat çekti. Bu durum "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları! Aynı araçta yakalanınca...

Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendiler.

surpriz-ask-iddiasi-trafikte-panik-anlari-15118278_o

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE SERKAN ALTUNORAK'IN PANİK HALLERİ

Öte yandan Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın olduğu araç ise mekanın hemen 200 metre ilerisinde çevirmeye takıldı. Kamera ışıklarını bir anda gören çift, ilk başlarda yüzlerini gizledi. Özel şoförün sürdüğü araç kontrollerinin yapılması sonrası gönderildi.

surpriz-ask-iddiasi-trafikte-panik-anlari-3-15118278_o

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları 'Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. İkilinin ismi 2017 yılında da aşk dedikodularına karışmış, o dönem Onur Saylak ile evli olan Büyüküstün hakkında ihanet iddialarını yalanlamıştı.
surpriz-ask-iddiasi-trafikte-panik-anlari-4-15118278_o


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O görüntüleri görünce çıldırdı! "Yabancı uyrukluymuş! Bir s.... gidin"O görüntüleri görünce çıldırdı! "Yabancı uyrukluymuş! Bir s.... gidin"
FETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işiFETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işi
Nisa'nin şampiyonluğuna tepki göstermişti! Nagihan Karadere'den flaş Survivor hamlesiNisa'nin şampiyonluğuna tepki göstermişti! Nagihan Karadere'den flaş Survivor hamlesi
Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün serkan altunorak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özdağ'ın sözlerine Bakan Varank'tan sert tepki: Bu ahlaksız provokatör...

Özdağ'ın sözlerine Bakan Varank'tan sert tepki: Bu ahlaksız provokatör...

Ne yaptın Jesus! F.Bahçe'de Arda Güler çıkmazı

Ne yaptın Jesus! F.Bahçe'de Arda Güler çıkmazı

Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!

Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!

27 bin sağlık personeli alınacak!

27 bin sağlık personeli alınacak!

Türkiye’de bir ilk! Toplu ulaşımda yeni dönem

Türkiye’de bir ilk! Toplu ulaşımda yeni dönem

Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel eşi

Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel eşi

İlginizi Çekebilir

Yardım çığlıklarına koştular! Hastaneye kadar bekleyemedi

Yardım çığlıklarına koştular! Hastaneye kadar bekleyemedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.