Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları! Aynı araçta yakalanınca...

Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendiler.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE SERKAN ALTUNORAK'IN PANİK HALLERİ

Öte yandan Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın olduğu araç ise mekanın hemen 200 metre ilerisinde çevirmeye takıldı. Kamera ışıklarını bir anda gören çift, ilk başlarda yüzlerini gizledi. Özel şoförün sürdüğü araç kontrollerinin yapılması sonrası gönderildi.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları 'Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. İkilinin ismi 2017 yılında da aşk dedikodularına karışmış, o dönem Onur Saylak ile evli olan Büyüküstün hakkında ihanet iddialarını yalanlamıştı.





