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Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 10:13 | Son Güncelleme

Şarkıcı Tuba Ekinci, sevgilisiyle dudak dudağa olan pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Tuba Ekinci, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Tuba Ekinci, sevgilisi ile dudak dudağa olan pozunu takipçileri ile paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

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Tuba Ekinci, fotoğrafın altına "Hoşgeldin sonbahar... Hayat, bir gün biteceksin biliyorum aşk ve çocuklar masum kalmaya devam etsin" notunu düştü.

SEVGİLİSİNİN KİM OLDUĞU MERAK KONUSU OLDU

Tuba Ekinci'nin, sevgilisinin kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.

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