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Tuba Ünsal bikinili pozunu paylaştı! Düzgün fiziğiyle büyüledi

07.09.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyucu ve eski manken olan Tuba Ünsal, son zamanlarda kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı. Sosyal medya yönünü de güçlü tutan Ünsal, tatil paylaşımıyla dikkat çekti.

Tuba Ünsal bikinili pozunu paylaştı! Düzgün fiziğiyle büyüledi

Oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda dizi, sinema projesinde yer alan Tuba Ünsal, 1992 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer alıyor. Ekranların aranan yüzlerinden biri olan Ünsal, iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Tuba Ünsal bikinili poz verdi.

Tuba Ünsal bikinili pozunu paylaştı! Düzgün fiziğiyle büyüledi

40 yaşındaki isim, düzgün vücuduyla genç kızları kıskandırdı.

Tuba Ünsal bikinili pozunu paylaştı! Düzgün fiziğiyle büyüledi

BÖLÜM BAŞI 150 BİN TL!

Tuba Ünsal, uzun bir aradan sonra yeni proje ile ekranlarda olacak.

Tuba Ünsal bikinili pozunu paylaştı! Düzgün fiziğiyle büyüledi

Başrolde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu gibi isimlerin yer alacağı Gecenin Ucunda projesinde yer alacak.

Tuba Ünsal bikinili pozunu paylaştı! Düzgün fiziğiyle büyüledi

Bu dizide, Nermin rolüne hayat verecek.

Tuba Ünsal bikinili pozunu paylaştı! Düzgün fiziğiyle büyüledi

Bölüm başı 150 bin TL alacağı iddia ediliyor.

Tuba Ünsal bikinili pozunu paylaştı! Düzgün fiziğiyle büyüledi

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Oyuncu sinema Manken yaşında
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