Tuba Ünsal bikinili pozunu paylaştı! Düzgün fiziğiyle büyüledi

Oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda dizi, sinema projesinde yer alan Tuba Ünsal, 1992 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer alıyor. Ekranların aranan yüzlerinden biri olan Ünsal, iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Tuba Ünsal bikinili poz verdi.

40 yaşındaki isim, düzgün vücuduyla genç kızları kıskandırdı.

BÖLÜM BAŞI 150 BİN TL!

Tuba Ünsal, uzun bir aradan sonra yeni proje ile ekranlarda olacak.

Başrolde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu gibi isimlerin yer alacağı Gecenin Ucunda projesinde yer alacak.

Bu dizide, Nermin rolüne hayat verecek.

Bölüm başı 150 bin TL alacağı iddia ediliyor.





