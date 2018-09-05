MAGAZİN

Tuba Ünsal eski kocasının fotoğrafını paylaşıp...

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

Eski model ve oyuncu Tuba Ünsal, eski kocası Mirgün Cabas'ın fotoğrafını paylaşıp dostluklarının sürdüğü mesajını verdi

Tuba Ünsal eski kocasının fotoğrafını paylaşıp...

Gazeteci Mirgün Cabas’la olan beş yıllık evliliğini haziran ayında bitiren Tuba Ünsal, boşanma kararını sosyal medya hesabından duyurmuş ve şöyle demişti: “Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler… Tuba-Mirgün”

Bu evlilikten Civan Mert adında bir erkek çocuk sahibi olan Tuba Ünsal, hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı.

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Eski eşinin telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ünsal bu karenin üzerine de ‘Gıcık biri’ notunu düştü.


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tuba ünsal Tuba Ünsal mirgün mirgün cabas

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