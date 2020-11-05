MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuba Ünsal Trump'a oy verenlere kızdı! 'Utanç verici'

Tuba Ünsal Trump'a oy verenlere kızdı! 'Utanç verici'

05.11.2020 11:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tuba Ünsal Trump'a oy verenlere kızdı! 'Utanç verici'

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alan Tuba Ünsal, Donal Trump ve Joe Biden arasında süren seçim yarışına paylaşımıyla dahil oldu. Güzel manken sosyal medya hesabından Amerikalılara seslendi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çocuklarıyla beraber İstanbul’dan uzaklaşan Tuba Ünsal, gündemi takip etmeye devam ediyor. Çocuklarıyla doğayla iç içe arınma tatiline çıkan ünlü manken Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan seçim sürecine dair fikirlerini belirtmeyi ihmal etmedi. Donald Trump’a oy veren Amerikalılara sert sözler sarf eden Tuba Ünsal’ın paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Tuba Ünsal’ın Trump hakkındaki sivri eleştirileri dikkatleri çekti.

‘TRUMP EN BÜYÜK FELAKET’

Trump’ın koronavirüs salgınını ciddiye almamasını eleştiren Ünsal, “Trump gibi kadın düşmanı, egomanyak, çocuk tacizi davalarında adı geçen, dünyanın başına gelmiş en büyük belalardan Covid’i bile kabul etmeyip milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş bir liderin ikinci seçim döngüsünde halkından bu kadar büyük oy alması utanç verici. Diğer tarafta da Biden gibi savaş yanlısı bir politikacıya oy vermek yerine Kanye West’i destekleyenleri de daha masum daha şakacı bulmaktayım. Bütün 'bunlar bizi hiç ilgilendirmez' derseniz de haklısınız ama Trump konusunu bizim için global bir utanç haline getiren iklim ve çevre ile ilgili attığı adımlardır. Bugün küresel yaşadığımız bu Covid felaketinden çok daha çözümsüzü başımıza gelmek üzere. İklim krizi, bu hızla tüketmeye devam edersek yakın bir gelecekte hayatımızı korkunç etkilemeye başlayacaktır. Yeşil alanları yakıp yıkmaya, yeni çevre düzenlemelerini yok saymaya, gezegenin doğal kaynaklarını hızla tüketmeye devam edersek gezegen ısınmaya devam edecek, deniz seviyesi yükselecek, ısınmaya bağlı birçok hastalık yaşam şeklimizi ciddi şekilde etkileyecektir ve tüm bu etkiler 50 yıl içinde görülmeye başlanıyor” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLIK KRİZİ KAPIDA’

İlerleyen zaman içerisinde global bir insanlık krizinin kapıda olduğunun altını çizen Ünsal, “Trump’ın Alaska'daki devasa Tongass ormanlarıyla ilgi, kesime açma kararı ise tüm dünyayı etkileyen bir felakete yataklık yapmaktır. Tongass ormanlarının yok edilme kararı dünyada domino taşı gibi bizi de etkilemektedir. Bugün Amerika’da yok ettiğin orman tüm dünyanın oksijen kaynaklarından çalmakta ve global bir insanlık krizini hiçe saymaktır. Trump'a oy veren Amerikalı kardeşler where is your mind? (Aklınız nerede?) ” notunu ekledi.

İşte Tuba Ünsal'ın paylaşımı;

tuba ünsal


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
O Ses Türkiye sunucusuyla flört mü ediyor? Yaşı olay olduO Ses Türkiye sunucusuyla flört mü ediyor? Yaşı olay oldu
Berk Oktay’la yeni ilişkiye başlayan Yıldız Çağrı merak konusu olduBerk Oktay’la yeni ilişkiye başlayan Yıldız Çağrı merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı

Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı

Biden'dan dikkat çeken açıklamalar

Biden'dan dikkat çeken açıklamalar

İşte ABD seçimlerinde son durum

İşte ABD seçimlerinde son durum

AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı

AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!

Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'

Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Diğer Haberler

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West'in aldığı oy miktarı belli oldu

Kocası başkanlığa adaydı! İşte aldığı oy miktarı

Saadet Özsırkıntı ve Cem Yılmaz aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

O Ses Türkiye sunucusuyla flört mü ediyor? Yaşı olay oldu

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den yeni açıklama! ‘Bir süre daha karantina...’

‘Bir süre daha karantina...’

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'den bebek paylaşımı! Tepeli'nin videosu olay oldu

Suda doğum yaptı! Olay olan video

Gökhan Özoğuz dolar ve euronun yükselişine sert çıktı! ‘Kimin eli kimin cebinde...’

Olay sözler! ‘Kimin eli kimin cebinde...’

Barış Arduç: Evlilik bizim için sembolik bir şey oldu

Evlilik açıklamasıyla şaşırttı! 'Sembolik...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.