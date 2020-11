Tuba Ünsal Trump'a oy verenlere kızdı! 'Utanç verici'

‘İNSANLIK KRİZİ KAPIDA’

İlerleyen zaman içerisinde global bir insanlık krizinin kapıda olduğunun altını çizen Ünsal, “Trump’ın Alaska'daki devasa Tongass ormanlarıyla ilgi, kesime açma kararı ise tüm dünyayı etkileyen bir felakete yataklık yapmaktır. Tongass ormanlarının yok edilme kararı dünyada domino taşı gibi bizi de etkilemektedir. Bugün Amerika’da yok ettiğin orman tüm dünyanın oksijen kaynaklarından çalmakta ve global bir insanlık krizini hiçe saymaktır. Trump'a oy veren Amerikalı kardeşler where is your mind? (Aklınız nerede?) ” notunu ekledi.

İşte Tuba Ünsal'ın paylaşımı;