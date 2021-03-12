Tudor Hanedanlığı’nda tarihin tozlu sayfalarında saklanan sıra dışı bir boşanma hikayesi!

Sir Ralph Sadler, 1534 yılında Ellen Mitchell ya da bilinen diğer adıyla Margaret ile evlenmişti. Evlilikleri süresince 3’ü erkek, 4’ü kız olmak üzere 7 çocuk yapan çiftin mutlu bir evlilikleri vardı. Aslında hikaye bundan öncesine dayanıyor. Çünkü Ellen bu mutlu evliliğinden önce Matthew Barre ile evlenmişti. Londralı bir tüccar olan Matthew Barre’nin sürpriz gidişi bu evliliğin çatırdamasına neden oldu. Barre ailesini terk edip bir anda ortadan kayboldu. Habersiz bir şekilde ortadan kaybolan ve İrlanda’ya gittiği tahmin edilen Barre arkasında üzgün bir eş ve iki çocuk bıraktı. Kendisinden yıllarca haber alınamayınca ise öldüğü tahmin edildi. Yıllarca eşi Barre’yi arayan Ellen, Cromwell’in hizmetinde temizlikçi olarak çalışırken Sir Ralph Sadler ile tanıştı.

Eşinin ardından uzunca bir süre ağıt yakan, 11 yıl boyunca kendisini bulmak için elinden gelen her şeyi yapan Ellen, eşine dair hiçbir ize rastlayamadı. Eşinin doğduğu şehre giden, eşinin ailesiyle uzunca bir süre birlikte yaşayan Ellen, sonunda Barre’nin öldüğüne emin oldu. Devletin önde gelen isimlerinden Cromwell’in hizmetinde çalışmaya başlayan ve özgür bir kadın olarak yaşayan Ellen, tahmini olarak 1533 yılında Sir Ralph Sadler ile evlilik karar aldı.