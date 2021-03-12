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Tudor Hanedanlığı’nda tarihin tozlu sayfalarında saklanan sıra dışı bir boşanma hikayesi!

Seray Üstün Seray Üstün 12.03.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Tudor Hanedanlığı’nda tarihin tozlu sayfalarında saklanan sıra dışı bir boşanma hikayesi!

Tarih sahnesi boyunca güçlü devletler boy göstermiştir. Bu devletlerin içerisinde evlilikler kutsal görülmüştür. Boşanma konusunda kadınlara verilen haklar ve mal paylaşımı gibi konuların detaylarının belirlenmesi uzun zaman almıştır. İngiliz Kraliyet Meclisi üyeliği, İskoçya Valiliği, Eyalet Sekreterliği gibi birçok görevi üstlenerek Kral 7. Henry’e, Kral 4. Edward’a ve 1. Elizabeth’e hizmet eden Ralph Sadler, yıllarca ortadan kaybolarak sıra dışı bir boşanma davasının kahramanı oldu.

Sir Ralph Sadler, 1534 yılında Ellen Mitchell ya da bilinen diğer adıyla Margaret ile evlenmişti. Evlilikleri süresince 3’ü erkek, 4’ü kız olmak üzere 7 çocuk yapan çiftin mutlu bir evlilikleri vardı. Aslında hikaye bundan öncesine dayanıyor. Çünkü Ellen bu mutlu evliliğinden önce Matthew Barre ile evlenmişti. Londralı bir tüccar olan Matthew Barre’nin sürpriz gidişi bu evliliğin çatırdamasına neden oldu. Barre ailesini terk edip bir anda ortadan kayboldu. Habersiz bir şekilde ortadan kaybolan ve İrlanda’ya gittiği tahmin edilen Barre arkasında üzgün bir eş ve iki çocuk bıraktı. Kendisinden yıllarca haber alınamayınca ise öldüğü tahmin edildi. Yıllarca eşi Barre’yi arayan Ellen, Cromwell’in hizmetinde temizlikçi olarak çalışırken Sir Ralph Sadler ile tanıştı.

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Eşinin ardından uzunca bir süre ağıt yakan, 11 yıl boyunca kendisini bulmak için elinden gelen her şeyi yapan Ellen, eşine dair hiçbir ize rastlayamadı. Eşinin doğduğu şehre giden, eşinin ailesiyle uzunca bir süre birlikte yaşayan Ellen, sonunda Barre’nin öldüğüne emin oldu. Devletin önde gelen isimlerinden Cromwell’in hizmetinde çalışmaya başlayan ve özgür bir kadın olarak yaşayan Ellen, tahmini olarak 1533 yılında Sir Ralph Sadler ile evlilik karar aldı.

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Sir Sadler ile evlenen Ellen’a beklenmedik sürpriz 11 yıl sonra ani gidişi gibi geri dönüşü de birden olan eski eşinden geldi. Eşi ve 7 çocuğuna olan düşkünlüğüyle bilinen Sir Sadler, Ellen ile birlikte mutlu bir evlilik sürüyordu. Bu süreçte İskoçya ile ilgili tüm zorlu görevleri üstlenen Sir Sadler, kariyer anlamında da birçok başarıya imza attı. Eski eşinin öldüğünden emin olduktan sonra resmi olarak dul sayılan Ellen, eski eşinin dönüşüyle şoka uğradı. Hatta kilise tarafından eski evliliğinin geçerli sayılması Sadler’in itibarı ve çiftin birlikteliklerini tehlikeye soktu.

Uzun zaman sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönen eski eş hukuksal anlamda büyük tartışmalara neden oldu. Canterbury Başpiskoposu tarafından yapılan inceleme sonrasında ilk evliliğin bitmediğine karar verildi. Bu durumu kabul etmeyen yeni eş Sadler, itiraz etti. Ellen’ın önceki evliliği yasal sayılınca hukuki bir boşluğa düşen evlilik, parlamento tarafından çıkarılan yeni bir yasa ile açıklığa kavuşturuldu. İtiraz üzerine eski evliliğin geçersiz olduğuna karar veren Parlamento, verdiği sıra dışı boşanma kararı ile tarihe geçti.

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Parlamentonun özel kararı ile eski evliliğin iptali, Sir Sadler ve Ellen tarafından sevinçle karşılandı. Kendisini terk edip giden ve 11 yıl boyunca hiçbir şekilde haber alamadığı eski eşiyle artık bir bağı kalmadığını düşünen Ellen, yeni eşi Sir Sadler ile hayatına devam etti. Bu ilginç boşanma hikayesi de tarihin tozlu rafları arasındaki yerini aldı.

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