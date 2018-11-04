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Tuğba Coşkun eski eşi Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim'de banyoda düşüp kaburgasını kırmış, iki ayrı ameliyat olmuştu. 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince ölümle pençeleşmişti.

Tuğba Coşkun eski eşi Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi

Eski eşi, oğlu Ali Sadi'nin annesi Tuğba Coşkun, Mehmet Ali Erbil'in bir an önce iyileşmesi için maddi durumu kötü olan ailelere yardımda bulundu, çocuklara hem kıyafet, hem yiyecek içeçek aldı.

Tuğba Coşkun, 2005'te evlendiği Mehmet Ali Erbil'den 2011'de boşanmıştı.

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'STABİL KELİMESİ DURUMU EN DOĞRU ANLATAN KELİME'

Prof. Dr. Yeşim Erbil, ağabeyi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu hakkında geçen gün şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu ağabeylerimin sünneti. Solda Mehmet Ali Erbil, sağda Mustafa Erbil. Ben hatırlamıyorum o günü. Hepimiz hastanedeyiz. Stabil kelimesi durumu en doğru anlatan kelime. Yeniden uyutuldu tüm bunlar organ fonksiyonlarını korumak için. Sabah bir hanım geldi dualar okuyarak. Ağabeyin bana sahip çıktı, korudu hep dedi. Bildiğimiz, bilmediğimiz çok fazla dokunmuşluğu var. Hiçbir şey uzaktan görüldüğü gibi değil. Zamana ihtiyaç var bu süreçte. Bu sürenin ne kadar olacağını bilemeyiz ama ben inanıyorum bize ve size dönecek. Sezin Erbil bambaşka bir evlat. 16 yıldır atakları yaşadı, artık yarı doktor oldu. Yasmin Erbil bu kadar ciddi bir durumu ilk kez yaşıyor. İnşallah güzel haberleri en kısa sürede veririz size."


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