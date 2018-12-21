Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

'O Şimdi Asker' şarkısıyla fenomen olan ve daha sonra da her açıklamasıyla gündemde yer edinen Tuğba Ekinci, Şeyma Subaşı'dan yeni ayrılan Acun Ilıcalı'ya övgü yağdırdı.

"ACUN'U TANIMAM AMA MÜKEMMEL BİR BABA"

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'dan olan kızları Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Tuğba Ekinci, altına da "Kendisini fazla tanımam fakat mükemmel baba. Örnek olsun Türk erkeklerine sizce nasıl?" yorumunu yazdı.

Ekinci'nin bu paylaşımı ise kısa sürede binlerce yorum aldı. Şarkıcının Acun paylaşımının altına "Şeyma çok kızacak, "Acun'un bundan haberi var mı?, "Acun medyaya iş başvurusunda mı bulunacaksın?" gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan Tuğba Ekinci bir süredir genç oyuncu Mustafa Kazar ile aşk yaşıyor. Ekinci, dün akşam sevgilisinin kendisine aldığı bisikletle de poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

