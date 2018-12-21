MAGAZİN

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

Son olarak Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'ı savunmasıyla olay olan Tuğba Ekinci bu sefer de Acun Ilıcalı'yı öven paylaşım yapınca sosyal medyanın diline düştü.

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

'O Şimdi Asker' şarkısıyla fenomen olan ve daha sonra da her açıklamasıyla gündemde yer edinen Tuğba Ekinci, Şeyma Subaşı'dan yeni ayrılan Acun Ilıcalı'ya övgü yağdırdı.

"ACUN'U TANIMAM AMA MÜKEMMEL BİR BABA"

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'dan olan kızları Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Tuğba Ekinci, altına da "Kendisini fazla tanımam fakat mükemmel baba. Örnek olsun Türk erkeklerine sizce nasıl?" yorumunu yazdı.

tuga-ekinci-nin-acun-ilicali-yi-ovdugu-paylasimi-11560291_6370_m

Ekinci'nin bu paylaşımı ise kısa sürede binlerce yorum aldı. Şarkıcının Acun paylaşımının altına "Şeyma çok kızacak, "Acun'un bundan haberi var mı?, "Acun medyaya iş başvurusunda mı bulunacaksın?" gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan Tuğba Ekinci bir süredir genç oyuncu Mustafa Kazar ile aşk yaşıyor. Ekinci, dün akşam sevgilisinin kendisine aldığı bisikletle de poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Hadise'den gelinlikli paylaşım! '2019'dan beklentim'Hadise'den gelinlikli paylaşım! '2019'dan beklentim'
Gelinim Mutfakta'da Gülben Ergen'den şaşırtan sözlerGelinim Mutfakta'da Gülben Ergen'den şaşırtan sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanma Tuğba Ekinci Tuğba Ekinci acun

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Jennifer Lawrence: Harwey Weinstein ile ilişkiye girmedim

Jennifer Lawrence: Harwey Weinstein ile ilişkiye girmedim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkı Bulut, canlı yayında kredi kartı şifrelerini ağzından kaçırdı

Canlı yayında kart şifrelerini ağzından kaçırdı

Irina Shayk'tan yıllar sonra gelen Ronaldo itirafı

Irina Shayk'tan yıllar sonra gelen Ronaldo itirafı

Anthony Martial'den genç modele cinsel içerikli mesajlar

Ünlü futbolcu önce seks mesajları attı sonra ise...

Hadise'den gelinlikli paylaşım! '2019'dan beklentim'

Hadise'den gelinlikli paylaşım! '2019'dan beklentim'

Gelinim Mutfakta'da Gülben Ergen'den şaşırtan sözler

Gelinim Mutfakta'da Gülben Ergen'den şaşırtan sözler

Kadir Doğulu'dan ayrılık iddialarını bitiren paylaşım!

Ayrılık iddialarını bitiren paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.