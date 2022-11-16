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Tuğba Ekinci arabanın içinde gömleğini açıp sütyenini ve göğsünü ortaya çıkardı

16.11.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada müstehcen pozlar vermekten çekinmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci, yine kendine has tarzıyla bir paylaşıma imza attı. Gece eğlencesine çıkan Ekinci, yolda giderken arabada çektiği video ile takipçilerini heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde stringli siyah deri kostümüyle verdiği pozlarla dikkat çeken 45 ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, bu defa yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Deri kostümle poz verdi! Arkasını dönünce stringi... Deri kostümle poz verdi! Arkasını dönünce stringi...

Arkadaşlarıyla gece eğlenmeye çıkan ve buradan sık sık paylaşım yapan Ekinci, arabada giderken çektiği video ile takipçilerini heyecanlandırdı.

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Arabada gömleğinin önünü açarak iç çamaşırını ve göğsünü ortaya çıkaran Ekinci, yaptığı paylaşıma muzip bir şarkı eklemeyi de ihmal etmedi.

"İBRAHİM KOPYACI"

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi İbrahim Çelikkol hakkında, "İbrahim ile üç yıl dolu dolu bir aşk yaşadık, ama aşık olmadık. İbrahim iyi biri ama çok kopyacı. Kariyeri için annesini bile hiç acımadan harcar. Onun kariyerinde benim büyük payım var, ama o da yetenekliydi.
Yetenekli olmasaydı ben bir şey yapamazdım. İbrahim yetenekli ama kopyacıdır, iyi taklit eder. Yoksa piyasada ondan daha yetenekliler var. Bu arada çok asosyaldir. Onunla gidip bir balık yiyemezsin. En fazla seni alıp dağ başına çıkarır ateş yakar. Öyle de bir kırodur." sözleriyle gündem olmuştu.


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Tuğba Ekinci

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