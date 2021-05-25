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Tuğba Ekinci'den ayrılık sonrası cesur pozlar

25.05.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilişkilerinin bittiğini duyurdu. Tuğba Ekinci ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi seksi pozlarını paylaştı.

Tuğba Ekinci'den ayrılık sonrası cesur pozlar

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu'ndan ayrıldığı haberini sosyal medya hesabından verdi.

Tuğba Ekinci, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" dedi.

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Ekinci ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi cesur pozlarını paylaştı. Hayranlarına bikinili ve derin göğüs dekolteli pozlarını sunan Ekinci'nin fit görüntüsüne beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci Instagram
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