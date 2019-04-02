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Tuğba Ekinci'den Can Yaman'a sert sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2019 09:31 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş setinde Can Yaman'ın bir hayranına uyguladığı iddia edilen şiddet haberi gündeme bomba gibi düştü. Şarkıcı Tuğba Ekinci de bu haberlere tepkisiz kalmadı ve Yaman'a ağzına ne geliyorsa söyledi.

Tuğba Ekinci'den Can Yaman'a sert sözler

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın, çekimleri izleyen bir izleyiciye sinirlenerek elindeki fotoğraf makinesini fırlattığı ve makinenin de yardımcı oyuncunun başına gelerek apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Demet Özdemir, rol arkadaşının başına gelen olayda bir hayran tarafından hakaretlere maruz kalındığını ve Yaman'ın fotoğraf makinesini elinden düşürdüğünü açıkladı.

Ancak şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yakışıklı oyuncuya demediğini bırakmadı.

"SENDEN 20 TANE VAR AKILLI OL"

Can Yaman ve Demet Özdemir'in fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci, yakışıklı oyuncuya şu sözlerle ateş püskürdü:

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"Beni iyi tanı; unutma sözlerimi, kimin çocuğusun bilmiyorum aileni tanımam çok şımarıksın ne oldum delisi senden iyi, babandan dayak yememişsin, daha önce de kıza bardak attın, şimdi de bu şekildesin yazık o boya posa bu ülke sana para kazandırıyor .Jön falan da değilsin erkek adam saçı röfleyle gezmez bu senaryodan sonra da yemez bu saçın başka senaryolarda bir halta da benzemiyorsun röflesiz, senden 20 tane var akıllı ol etraf saf küçük kızlardan ibaret değil can oğlum."

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Can Yaman erkenci kuş Tuğba Ekinci

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