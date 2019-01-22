Tuğba Ekinci'den eski sevgili itirafı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Ekinci, eski sevgilileriyle alakalı çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Tuğba Ekinci, ekranda eski sevgililerini görünce televizyonu kapattığını söyledi.

Eski sevgililerinin yakışıklılıklarını kaybettiğini ve çirkinleştiği için o dizileri kapattığını belirten şarkıcı, “Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda ‘Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum” şeklinde konuştu. (Sözcü)

