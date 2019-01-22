MAGAZİN

Tuğba Ekinci'den eski sevgili itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.01.2019 10:23 | Son Güncelleme

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen ve tepki çeken Tuğba Ekinci eski sevgililerini kızdıracak bir açıklama yaptı. Ekinci'ye göre eski sevgilileri çirkinleşmiş...

Tuğba Ekinci'den eski sevgili itirafı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Ekinci, eski sevgilileriyle alakalı çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Tuğba Ekinci, ekranda eski sevgililerini görünce televizyonu kapattığını söyledi.

Eski sevgililerinin yakışıklılıklarını kaybettiğini ve çirkinleştiği için o dizileri kapattığını belirten şarkıcı, “Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda ‘Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum” şeklinde konuştu. (Sözcü)

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Sarp Levendoğlu, Can Yaman, Alina Boz... Basketbol sahasında kapıştılar! Sarp Levendoğlu, Can Yaman, Alina Boz... Basketbol sahasında kapıştılar!
TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci Tuğba Ekinci itiraf

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teyana Taylor ve eşi hakkında üçlü ilişki suçlaması

Porno yıldızıyla üçlü ilişki yaşayıp...

Sarp Levendoğlu, Can Yaman, Alina Boz... Basketbol sahasında kapıştılar!

Sarp Levendoğlu, Can Yaman, Alina Boz... Basketbol sahasında kapıştılar!

Ceren Moray TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı

TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı

Aleyna Tilki dünyaca ünlü o isimle anlaştı

Aleyna onunla anlaştı: Kendimi kral gibi hissediyorum

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Serdar Ortaç isyan etti: Lanet olsun

'Benden neden nefret ediyorlar?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.