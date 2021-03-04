Tuğba Ekinci'den şoke eden maske tepkisi! 'Sizin baskınızı yemiyorum'

Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Yasak olan saatlerde dışarıda olan ünlü şarkıcı muhabirlerin “Neden maske takmıyorsunuz” sorusuna “Maske yok, takmıyoruz. Sizin baskınızı yemiyorum, istediğiniz kadar baskı yapın” dedi.

Sevgilisinin aldığı yüzükleri gösteren Ekinci, “7 taşın önüne tektaş aldı, bir tane de 5 taş taktı. Annesinde de aynı mücevherler var. Çok bonkör” diye konuştu.

Ünlü şarkıcı daha sonra sevgilisine dönerek “Benden ayrılırsan takıları geri vermem, bilesin” dedi. (Uçankuş/ Söylemezsem Olmaz)

