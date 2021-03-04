MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci'den şoke eden maske tepkisi! 'Sizin baskınızı yemiyorum'

Tuğba Ekinci'den şoke eden maske tepkisi! 'Sizin baskınızı yemiyorum'

04.03.2021 17:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tuğba Ekinci'den şoke eden maske tepkisi! 'Sizin baskınızı yemiyorum'

Tuğba Ekinci pilot sevgilisiyle görüntülendi. Maskesiz görüntülenen Ekinci "Sizin baskınızı yemiyorum" diyerek şoke etti.

Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Yasak olan saatlerde dışarıda olan ünlü şarkıcı muhabirlerin “Neden maske takmıyorsunuz” sorusuna “Maske yok, takmıyoruz. Sizin baskınızı yemiyorum, istediğiniz kadar baskı yapın” dedi.

xcxcxcx

Sevgilisinin aldığı yüzükleri gösteren Ekinci, “7 taşın önüne tektaş aldı, bir tane de 5 taş taktı. Annesinde de aynı mücevherler var. Çok bonkör” diye konuştu.

Ekran Alıntısı

Ünlü şarkıcı daha sonra sevgilisine dönerek “Benden ayrılırsan takıları geri vermem, bilesin” dedi. (Uçankuş/ Söylemezsem Olmaz)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
İlk bakışta tanımadılar! Şaşırtan paylaşımİlk bakışta tanımadılar! Şaşırtan paylaşım
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Tuğba Ekinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Şaşırtmıyor! Mutfak tezgahından paylaştı

Şaşırtmıyor! Mutfak tezgahından paylaştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Diğer Haberler

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'yi görenler şaşırdı! 'Bu kim?'

İlk bakışta tanımadılar! Şaşırtan paylaşım

Seda Bakan'dan Bollywood dansı! Beğeni yağdı

Bollywood dansı olay oldu

Alice Evans eşi Ioan Gruffudd'un boşanma davasını gazeteden öğrendi

Ünlü oyuncu boşanacağını gazeteden öğrendi

Davut Güloğlu-Sıla davasında yeni gelişme! 'Yargılanma yenilensin'

Parayı ödemek istemiyor! Flaş hamle

Ceren Hindistan bikinili pozunu paylaştı! Mekke pozu hatırlatıldı

Bikinili halini paylaşınca... 'Mekke'ye gitmiştin...'

Şehir Tiyatroları'nda iğrenç olay! Mahkemede tek tek anlattılar

Şehir Tiyatroları'nda iğrenç olay! Mahkemede tek tek anlattılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.