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Tuğba Ekinci, Gülşen ve oğlunun pozunu paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ricada bulundu

28.08.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen ile arası bozuk olan Tuğba Ekinci verilen tutuklama kararına tepki göstermişti. Şarkıcı Gülşen bu sefer de Gülşen ve oğlunun pozunu paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ricada bulundu. Şarkıcı zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medyasında paylaşarak destekçisi olduğunu ve liderliğini çok beğendiğini ifade ediyor.

Tuğba Ekinci, Gülşen ve oğlunun pozunu paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ricada bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini çok beğendiğini sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman açıklayan şarkıcı Tuğba Ekinci son paylaşımıyla dikkat çekti.

Gülşen'in sesini ve tarzını her fırsatta beğenmediğini söyleyen ve Gülşen'i sık sık sert ifadelerle eleştiren Ekinci verilen tutuklama kararına tepki gösterenler arasında. Tuğba Ekinci son olarak Gülşen ve oğlunun pozunu paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ricada bulundu.

"RİCA ETSEM İŞE YARAR MI?"

Paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Ekinci şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"24 saat oldu bu insan bebesinden ayrı hani biraz abartmıyor muyuz? Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan rica etsem işe yarar mı? Bana yapsanız ben tek kadınım. Kılım kımıldamaz. Bunun bekleyen bebesi var."

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