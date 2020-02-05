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Tuğba Melis Türk Survivor 2020'de yarışacak! (Tuğba Melis Türk kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı 'Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu. Masterchef Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cem Can Canseven'in ardından oyuncu Tuğba Melis Türk de 'Survivor' kadrosuna dahil oldu.

Tuğba Melis Türk Survivor 2020'de yarışacak! (Tuğba Melis Türk kimdir?)

16 Şubat akşamı Tv8 ekranlarında yeni sezonuyla ekranlara gelecek 'Survivor'ın yarışmacıları belli olmaya başladı. 'Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler' yarışmasında kadro şekillenmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun ve daha önce Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım'ın ardından yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu.

Oyuncu Uğur Pektaş, 'MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven'in Dominik'e gideceği kesinleşti.

TUĞBA MELİS TÜRK 'SURVİVOR'DA

Tüm bu isimlerin ardından Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali, oyuncu Tuğba Melis Türk ile bir araya geldiklerini ve onun da yarışmaya dahil olduğunu söyledi.

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"Bunu ilk biz duyuralım" diyen Bali, oyuncunun yarışma için "Hiç iddialı değilim ama gideceğim" dediğini anlattı.

Survivor 2020 kadrosuna Yasin Obuz da dahil oldu! (Yasin Obuz kimdir?)Survivor 2020 kadrosuna Yasin Obuz da dahil oldu! (Yasin Obuz kimdir?)

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

1990 Bulgaristan doğumlu olan Tuğba Melis Türk, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

2011 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasına katılan ve birinci olan Tuğba Melis Türk, ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.

Birçok televizyonj dizisinde rol alan Tuğba Melis Türk son olarak; Star Tv ekranlarında yayınlanan; 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde boy gösterdi. Güzel oyuncu, 'Laz Vampir Tirakula' ve 'Kolpaçino: Bomba' filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.

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