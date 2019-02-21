MAGAZİN

Tuğba Özay’dan Beyazıt Öztürk paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye jürisi olarak karşımıza çıkan ve şu sıralar Youtuber olan Beyaz'ın 17 yıl önceki hali olay oldu. Eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Tuğba Özay’dan Beyazıt Öztürk paylaşımı

Instagram’da eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününün pas geçmeyen eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından takipçilerini 17 yıl öncesine götüren bir fotoğraf paylaştı.

Şimdilerde Youtuber olarak kariyerine devam eden Beyazıt Öztürk’le birlikte o yıllarda Amerika’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Tuğba altına da şu satırları ekledi:

tugba-ozay-beyaz

“Madem bugün #tbt … Buyrun size sevgili arkadaşım Beyazıt Öztürk ile 17 yıl önce Amerika'da çekilmiş bir fotoğraf… (Konsolosluğun düzenlediği bir etkinlik için gitmiştik)”

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Anahtar Kelimeler:
tuğba özay Youtuber beyaz

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