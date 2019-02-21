Tuğba Özay’dan Beyazıt Öztürk paylaşımı

Instagram’da eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününün pas geçmeyen eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından takipçilerini 17 yıl öncesine götüren bir fotoğraf paylaştı.

Şimdilerde Youtuber olarak kariyerine devam eden Beyazıt Öztürk’le birlikte o yıllarda Amerika’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Tuğba altına da şu satırları ekledi:

“Madem bugün #tbt … Buyrun size sevgili arkadaşım Beyazıt Öztürk ile 17 yıl önce Amerika'da çekilmiş bir fotoğraf… (Konsolosluğun düzenlediği bir etkinlik için gitmiştik)”

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