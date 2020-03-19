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Tuğba Özay'dan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 10:45 | Son Güncelleme

'Kuaförüm Sensin' programında jüri koltuğunda oturan eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay'dan üzücü bir haber geldi.

Tuğba Özay'dan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı

Duyurduğu hastalık ve ölüm haberleri nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan ses sanatçısı Onur Akay, Tuğba Özay'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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Özay'la ilgili bir yazı kaleme alan Akay, "Sevgili dostum Tuğba Özay, aşırı stres ve yorgunluk nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Annesi Duygu Özay ve asistanı tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Özay'a, endoskopi ve kolonoskopi yapıldı. Sevenlerini çok korkutan Tuğba'nın mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Anasteziden çıkan canım Tuğba'cım zafer işareti yaparak poz verdi" ifadelerini kullanarak, Özay'ın hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
tuğba özay, hastane,

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