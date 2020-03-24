MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Özay Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?

Tuğba Özay Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Tuğba Özay, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuş ve sonrasında da jüri koltuğunda oturduğu programından ayrılmıştı. Özay, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşım ile konuya açıklık getirdi.

Tuğba Özay Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan Tuğba Özay, bu defa jüri koltuğunda oturduğu programdan ayrılma nedeni üzerine bir paylaşımda bulundu.

Ayrılmasının geçirdiği ameliyatla ilgisi olmadığını söyleyen Tuğba Özay şunları yazdı:

“Değerli takipçilerim, biricik Tubistlerim, dostlarım, sevenlerim ve sevgili medya mensubu arkadaşlarım! Tam tamına 26 yıldır televizyon ve şov dünyasının içerisinde yüzlerce projenin içerisinde yer aldım. Sayısını anımsamadığım kadar çokça tv programı yaptım. Ben ekranda olmayı, sizlerle iletişim ve etkileşim içerisinde olmayı çok seviyorum. Sizlerden aldığım güzel enerjiler beni her daim ayakta tutuyor, moral veriyor.

Son olarak bildiğiniz üzere Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışma programında jüri olarak görev yapmaktaydım. Yaklaşık 3.5 ay boyunca görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim. Gerek önerdiğim kostüm konseptleri gerekse konseptlere uygun giyim tarzımla birçoklarınız tarafından şahane yorumlar aldım. Programda yapmış olduğum konuşmalar kimileriniz tarafından çok beğenildi kimileriniz tarafından belki de eleştirildi. Kiminiz kızdınız kiminiz bağrınıza bastınız. Ama şunu hep hissettirdiniz ki sizler de beni, ekranda olmamı çok özlemiştiniz. Yarışma format değişikliğine gitmesinden sebep programdan ayrılmış bulunmaktayım. Bugünden itibaren Kuaförüm Sensin'de olmayacağım.

Gönlüm bir an önce başka bir tv programı içerisinde olup sizlerin karşısında olmaktan yana… Son olarak programdan ayrılmamın sebebi kesinlikle geçirmiş olduğum mide kanamasıyla ilgili değildir. Kaldı ki sağlığım da çok şükür çok iyi. Ben güçlü ve dirayetli bir insanımdır. Bir o kadar da duygusal. Yarışmacı arkadaşlarımızı çok sevmiş elimden geldiğince kırmamaya aksine cesaretlendirmeye öze göstermiştim. Kırdıysam da affola. Jüri üyesi arkadaşlarımla da çalışmak çok keyifli çok eğlenceliydi.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
'Felaket tellalı’na hapis talebi!'Felaket tellalı’na hapis talebi!
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuğba özay, Tuğba Özay Kuaförüm Sensin,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Telefon numarasını paylaşınca...

Telefon numarasını paylaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meltem Miraloğlu’ndan Onur Akay’a hapis talebi!

'Felaket tellalı’na hapis talebi!

Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı iddiası

Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı iddiası

Ireland Baldwin büyük göğüslerinden böyle bahsetti

Büyük göğüslerini paylaşıp dert yandı

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Ebru Polat yaşlı adamı çekenlere isyan etti! 'Çekmeyin lan!'

O video sonrası isyan etti! 'Çekmeyin lan!'

İlyas Yalçıntaş: Ailem çiftçiydi ben de yatılı okudum

'Ailem çiftçiydi ben de yatılı okudum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.