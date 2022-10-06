Tuğba Özerk boşanmayı dans ederek kutladı

Şarkıcı Tuğba Özerk, geçen yıl 30 Haziran'da evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar ile dün görülen duruşmada boşandı.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Mahkeme, tarafların anlaşmalı şekilde boşanmak için mahkemeye başvurduklarını belirtti. 5 dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmalarına karar verildi.

Özerk ve Tanaçar oturdukları evden ayrılacaklarını belirttiler. Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

BOŞANMAYI DANSLA KUTLADI

Boşanma haberiyle günden olan Tuğba Özerk, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sefo'nun Isabelle şarkısıyla dans eden Özerk, kısa sürde gündem oldu.



Pek çok sosyal medya takipçisi Özerk'in paylaşımına, "Boşandım mutluyum mu demek istemiş?" yorumunda bulundu.





