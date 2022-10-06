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Tuğba Özerk boşanmayı dans ederek kutladı

06.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Tuğba Özerk geçen yıl evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar ile dün anlaşmalı şekilde tek celsede boşandı. Duruşma sonrası konuşan Özerk, "4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabii ki, hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok." demişti. Özerk, boşanmanın ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı Tuğba Özerk, geçen yıl 30 Haziran'da evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar ile dün görülen duruşmada boşandı.

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ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Mahkeme, tarafların anlaşmalı şekilde boşanmak için mahkemeye başvurduklarını belirtti. 5 dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmalarına karar verildi.
Özerk ve Tanaçar oturdukları evden ayrılacaklarını belirttiler. Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

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BOŞANMAYI DANSLA KUTLADI

Boşanma haberiyle günden olan Tuğba Özerk, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sefo'nun Isabelle şarkısıyla dans eden Özerk, kısa sürde gündem oldu.

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Pek çok sosyal medya takipçisi Özerk'in paylaşımına, "Boşandım mutluyum mu demek istemiş?" yorumunda bulundu.
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Tuğba Özerk evlendi
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