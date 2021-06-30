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Tuğba Yurt'tan alkışlanacak hareket!

30.06.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda çıkardığı Benim O şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Yurt'un şarkısı Cam Tavanlar dizisinde jenerik müziği oldu.

Tuğba Yurt'tan alkışlanacak hareket!

'Benim O' şarkısıyla 2021 yılına damgasını vuran başarılı şarkıcı Tuğba Yurt, hayvan sevgisini her fırsatta dile getiriyor.

Ünlü şarkıcı Yurt'un, son dönemde büyük ses getiren 'Benim O' şarkısı Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrolünü paylaştığı Cam Tavanlar dizisinde kullanıldı.

SOKAK HAYVANLARINA YARDIM ETTİ

Magazinburda’nın haberine göre; dizinin yapım şirketi, şarkının telif hakları için Tuğba Yurt'a ücret teklif edince Yurt, ücret yerine sokak hayvanlarına yardım edilmesini istedi.

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Bu hareketiyle gönüllerde taht kuran Yurt, daha önce de oturduğu semtte sokak sokak dolaşarak hayvanlar için mama bırakırken görüntülenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Yurt
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