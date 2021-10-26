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Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna'yı unutamıyor! Şaşırtan detay!

26.10.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın, eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanacağı haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tuğçe Demirbilek'in Instagram hesabındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna'yı unutamıyor! Şaşırtan detay!

2012 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz haftalarda boşanacaklarını duyuran Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek çiftinin evleri ayırdığı konuşuluyordu. İkilinin boşanma tarihiyle ilgili net bir bilgi yokken, sosyal medya hesaplarındaki bir detay dikkat çekti.

Tuğçe Demirbilek'in, Instagram hesabından Zanna soyadını ısrarla kaldırmaması, ikilinin boşanmaları konusunda şüphe yarattı.

Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna'yı unutamıyor! Şaşırtan detay!

Ayrıca Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, Instagram hesaplarından birlikte oldukları pozları da henüz silmedi.

Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna'yı unutamıyor! Şaşırtan detay!

Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna'yı unutamıyor! Şaşırtan detay!

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, Şef Danilo'nun Türkiye tatilinde tesadüfen tanışmış, ikili 2012 yılında nikah masasına oturmuştu.

Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna'yı unutamıyor! Şaşırtan detay!

Ünlü çiftin, 2013 yılında Zenno adını verdikleri bir oğlu olmuştu.

Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna'yı unutamıyor! Şaşırtan detay!


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Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Masterchef
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