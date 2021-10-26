Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna'yı unutamıyor! Şaşırtan detay!

2012 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz haftalarda boşanacaklarını duyuran Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek çiftinin evleri ayırdığı konuşuluyordu. İkilinin boşanma tarihiyle ilgili net bir bilgi yokken, sosyal medya hesaplarındaki bir detay dikkat çekti.

Tuğçe Demirbilek'in, Instagram hesabından Zanna soyadını ısrarla kaldırmaması, ikilinin boşanmaları konusunda şüphe yarattı.

Ayrıca Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, Instagram hesaplarından birlikte oldukları pozları da henüz silmedi.

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, Şef Danilo'nun Türkiye tatilinde tesadüfen tanışmış, ikili 2012 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftin, 2013 yılında Zenno adını verdikleri bir oğlu olmuştu.



