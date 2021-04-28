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Tuğçe Kazaz'dan içki yasağı tepkisine cevap! "Şeriat sizin gibi insanları ne yapsın?"

28.04.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz son yıllarda attığı tweetler ile sık sık gündeme geliyor. Bir dönem Hristiyan olup daha sonra tekrar Müslüman olduğunu dile getirmesiyle uzun bir süre konuşulan Kazaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Tuğçe Kazaz'dan içki yasağı tepkisine cevap! "Şeriat sizin gibi insanları ne yapsın?"

3 haftalık tam kapanmada uygulanacak içki yasağı sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, içki yasağı ile İran'a dönüştüğümüzü, özgürlüğün kısıtlandığını dile getirerek, yasağa tepki gösteriyor.

Bir kısım sosyal medya kullanıcıları da aile huzuru ve Ramazan ayı içinde olmamız sebebiyle yasağı haklı bulmakta.

"ŞERİAT SİZİN GİBİ İNSANLARI NE YAPSIN?"

Bu isimlerden biri de eski manken Tuğçe Kazaz. Twitter hesabıdan yasağı eleştirenlere cevap veren Kazaz, "19 gün ayık gezecekler diye yeri göğü inletip 'Şeriat mı geliyor?' diyorlar:) Korkmayın şeriat gelmez. Hem şeriat sizin gibi insanları ne yapsın? Herkes hak ettiği şekilde yönetilir ve yaşar ama yok 'Bize ayık gezmek haram' diyorsanız hala serbest gidip alın." sözleriyle sosyal medyada yine gündem oldu.

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Tuğçe Kazaz
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