Tuğçe Kazaz'dan içki yasağı tepkisine cevap! "Şeriat sizin gibi insanları ne yapsın?"

3 haftalık tam kapanmada uygulanacak içki yasağı sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, içki yasağı ile İran'a dönüştüğümüzü, özgürlüğün kısıtlandığını dile getirerek, yasağa tepki gösteriyor.

Bir kısım sosyal medya kullanıcıları da aile huzuru ve Ramazan ayı içinde olmamız sebebiyle yasağı haklı bulmakta.

19 gün ayık gezecekler diye yeri göğü inletip “Şeriat mı geliyor?” diyorlar:) Korkmayın şeriat gelmez. Hem şeriat sizin gibi insanları ne yapsın? Herkes hak ettiği şekilde yönetilir ve yaşar ama yok “Bize ayık gezmek haram” diyorsanız hala serbest gidip alın.#alkolümedokunma — Tuğçe Kazaz (@TuKa_Official) April 27, 2021

"ŞERİAT SİZİN GİBİ İNSANLARI NE YAPSIN?"

Bu isimlerden biri de eski manken Tuğçe Kazaz. Twitter hesabıdan yasağı eleştirenlere cevap veren Kazaz, "19 gün ayık gezecekler diye yeri göğü inletip 'Şeriat mı geliyor?' diyorlar:) Korkmayın şeriat gelmez. Hem şeriat sizin gibi insanları ne yapsın? Herkes hak ettiği şekilde yönetilir ve yaşar ama yok 'Bize ayık gezmek haram' diyorsanız hala serbest gidip alın." sözleriyle sosyal medyada yine gündem oldu.

