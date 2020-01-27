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Tuğçe Kazaz'ın hedefinde deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu vardı! 'Corona virüsünün...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Atatürk hakkında çirkin sözler söyleyen eski model Tuğçe Kazaz'ın hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Yaptığı politik yorumlarla sık sık gündeme gelen Kazaz İmamoğlu'nun deprem bölgesine gitmesini eleştirdi.

Tuğçe Kazaz'ın hedefinde deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu vardı! 'Corona virüsünün...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı partililer, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

İmamoğlu’nun talimatı üzerine deprem bölgesine, 158 personel ve 23 araçtan oluşan arama kurtarma ve yardım ekipleri gönderilmişti.

Her fırsatta İmamoğlu'nu eleştiren Tuğçe Kazaz'dan yine bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal Atatürk hakkında hadsiz sözler söyleyen Kazaz İmamoğlu'nun Elazığ'a gitmesini eleştirdi.

Kazaz yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Şovdan şova koşan İmamoğlu‘nun son şovunu yapmak üzere #coronarvirus’ünün baş gösterdiği Çin’in Wuhan şehrini ziyaret etmesini bekliyoruz. Müthiş bir fırsat! Tüm dünya basınının gözü onda olur, böylece gözü açık da gitmez. İnsanlık için küçük ama şov dünyası için büyük bir adım!"

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