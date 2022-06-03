TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına CHP'den tepkiler peş peşe geldi! 'Benzine zam süte zam...'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Merakla beklenen verilere göre, enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.

VELİ AĞBABA: KOMEDİ

TÜİK'in açıklamasının hemen ardından ilk tepkiler de geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, açıklanan enflasyon oranı ile ilgili "Komedi" derken, şu açıklamayı yaptı:

TÜİK: Yıllık enflasyon %73,5 - Mayıs ayı enflasyon %2,9

ENAG: Yıllık enflasyon %160,7 - Mayıs ayı enflasyon %5,4

TÜİK'e göre ülkede zam gelmeyen tek şey enflasyon! Mayıs'ta her ürüne her gün zam gelirken, aylık enflasyon artışını yüzde 2,98 olarak açıkladı. Komedi! Memur ve emekli zamları yaklaştıkça TÜİK, ülkede zam gerçeğini adeta halı altına süpürüyor. Memur ve emekli zamları adeta gasp edilmiş durumda.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Veli Ağbaba'nın yanı sıra, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bazı ürünlere gelen zam oranlarını paylaşan Demir, son olarak da TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranını yazdı.

"Motorine yüzde 257, ulaşıma yüzde 175, şekere yüzde 340, doğal gaza yüzde 300" zam geldiğini ifade eden Demir'in paylaşımı şöyle:



