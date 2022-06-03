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TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki! "Komedi"

03.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in mayıs ayı enflasyon oranı açıklamasının hemen ardından tepkiler de geldi. Kritik veriye göre mayıs ayı enflasyonu yüzde 73,50 olarak açıklanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Komedi" dedi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ise bazı ürünlere gelen toplam zam oranlarını hatırlatarak, TÜİK'in duyurduğu enflasyon verisini paylaştı.

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki! "Komedi"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Merakla beklenen verilere göre, enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.

VELİ AĞBABA: KOMEDİ

TÜİK'in açıklamasının hemen ardından ilk tepkiler de geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, açıklanan enflasyon oranı ile ilgili "Komedi" derken, şu açıklamayı yaptı:

TÜİK: Yıllık enflasyon %73,5 - Mayıs ayı enflasyon %2,9

ENAG: Yıllık enflasyon %160,7 - Mayıs ayı enflasyon %5,4

SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 73,50 ile son 24 yılın en yüksek seviyesi...SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 73,50 ile son 24 yılın en yüksek seviyesi...

TÜİK'e göre ülkede zam gelmeyen tek şey enflasyon! Mayıs'ta her ürüne her gün zam gelirken, aylık enflasyon artışını yüzde 2,98 olarak açıkladı. Komedi! Memur ve emekli zamları yaklaştıkça TÜİK, ülkede zam gerçeğini adeta halı altına süpürüyor. Memur ve emekli zamları adeta gasp edilmiş durumda.

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KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Veli Ağbaba'nın yanı sıra, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bazı ürünlere gelen zam oranlarını paylaşan Demir, son olarak da TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranını yazdı.

Son dakika: Mayıs ayı enflasyonu zirve yaptı! 2022 Haziran kira artış zammı belli oldu…Son dakika: Mayıs ayı enflasyonu zirve yaptı! 2022 Haziran kira artış zammı belli oldu…

"Motorine yüzde 257, ulaşıma yüzde 175, şekere yüzde 340, doğal gaza yüzde 300" zam geldiğini ifade eden Demir'in paylaşımı şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon CHP

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