Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Tüm dünya 2022 yılını yaşarken Etiyopya’da hala takvimler 2014 senesini gösteriyor

Tüm dünya 2022 yılını yaşarken Etiyopya’da hala takvimler 2014 senesini gösteriyor

01.01.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının heyecanını yaşayan ülkelerin aksine kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, hala 2014 yılını yaşıyor.

Tüm dünya 2022 yılını yaşarken Etiyopya’da hala takvimler 2014 senesini gösteriyor

Tüm dünyada 31 Aralık 2021 tarihinde gece saatler 00.00’i gösterdiğinde 2022 yılı büyük bir coşkuyla karşılandı. Dünyada yeni yıl ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda kutlandı. 2021'e en geç veda eden ülke ise Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası oldu. 2022 yılında olan dünyanın geri kalan ülkelerinin dışında Etiyopya kendi takvimi nedeniyle 2014 yılında kaldı. Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini 8 yıl geriden takip eden Etiyopya takviminde yeni yıla 11 Eylül’de giriliyor. Geçtiğimiz Eylül ayında 2014 yılının coşkusunu yaşayan Etiyopya halkı,resmi olarak mileyum çağının 11 Eylül 2007 yılında kutlamıştı.

RESMİ İŞLERDE KULLANILIYOR

Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor. Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor.

Etiyopya'nın geleneksel kabile evlerinde yaşamEtiyopya'nın geleneksel kabile evlerinde yaşam

GÜN VE SAAT DİLİMLERİ TAMAMEN FARKLI

4

Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya halkı için gün saat 00.00'de değil saat 06.00'da başlıyor. Gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.

Milattan öncesine kadar uzanıyor! Etiyopya’daki penis şeklindeki anıtlar görenleri şaşkına çeviriyorMilattan öncesine kadar uzanıyor! Etiyopya’daki penis şeklindeki anıtlar görenleri şaşkına çeviriyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrolog Dinçer Güner’in 2022 tahminleri şaşırttıFatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrolog Dinçer Güner’in 2022 tahminleri şaşırttı
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Pirinkayalar Tüneli nerede?Pirinkayalar Tüneli nerede?
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

“2300 yılından geldim” dedi! Korkunç olayın tarihini verdi

“2300 yılından geldim” dedi! Korkunç olayın tarihini verdi

Sınırları zorluyor! Esnekliği trafiği bile kilitledi

Sınırları zorluyor! Esnekliği trafiği bile kilitledi

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.