Tüm dünya 2022 yılını yaşarken Etiyopya’da hala takvimler 2014 senesini gösteriyor

Tüm dünyada 31 Aralık 2021 tarihinde gece saatler 00.00’i gösterdiğinde 2022 yılı büyük bir coşkuyla karşılandı. Dünyada yeni yıl ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda kutlandı. 2021'e en geç veda eden ülke ise Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası oldu. 2022 yılında olan dünyanın geri kalan ülkelerinin dışında Etiyopya kendi takvimi nedeniyle 2014 yılında kaldı. Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini 8 yıl geriden takip eden Etiyopya takviminde yeni yıla 11 Eylül’de giriliyor. Geçtiğimiz Eylül ayında 2014 yılının coşkusunu yaşayan Etiyopya halkı,resmi olarak mileyum çağının 11 Eylül 2007 yılında kutlamıştı.

RESMİ İŞLERDE KULLANILIYOR

Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor. Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor.

GÜN VE SAAT DİLİMLERİ TAMAMEN FARKLI

Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya halkı için gün saat 00.00'de değil saat 06.00'da başlıyor. Gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.



