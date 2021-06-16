Tüm dünya onu konuşmuş, tek doğumda 10 çocuk doğurduğu iddia edilmişti: Utanıyorum

Güney Afrika'da 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole'nin tek doğumda 10 bebek dünyaya getirdiği öne sürülmüş, Sithole'nin bir dünya rekoru kırıp kırmadığı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceği araştırılıyor denilmişti. Ancak tüm dünyanın konuştuğu kadının sevgilisi, verdiği demeçte, ''Dünyayı hayrete düşüren kadın ortadan kayboldu, söz konusu bebekler de ortada yok'' dedi. Tebogo Tsotetsi, kız arkadaşı Gosiame Thamara Sithole'un çocuklarını doğurduğuna artık inanmadığını söylüyor. 7 ERKEK ÜÇ KIZ BEBEK DÜNYAYA GETİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ Gosiame, Güney Afrika'nın Pretoria kentinde sezaryen yoluyla yedi erkek ve üç kız çocuğu doğurduğunun bildirilmesiyle sansasyon yarattı. Doğal yollarla dünyaya geldiği söylenen ve 29 hafta sonra dünyaya geldiği iddia edilen bebeklerin annelerinin fotoğrafları, tüm dünyaya yayılmıştı. Gauteng eyalet hükümeti, eyalet sınırları içindeki herhangi bir hastanede böyle bir doğumun kaydına rastlanmadığı açıklamıştı. ''UTANÇ DUYUYORUM'' Hayal kırıklığına uğrayan söz konusu baba, Salı günü yaptığı açıklamada, rahatsızlık verdiğimiz için utanç duyuyorum diyerek böyle bir doğumun olmadığını söyledi. Tebogo Tsotetsi'nin açıklaması şöyle: Kız arkadaşımı ve bebekleri ziyaret etmek için birkaç girişimde bulundum ancak kız arkadaşının nerede olduğunu ve bebeklerinin durumunu öğrenemedim.