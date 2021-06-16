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Tüm dünya onu konuşmuş, tek doğumda 10 çocuk doğurduğu iddia edilmişti: Utanıyorum

16.06.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yaşındaki Gosiame Sithole 10 bebek doğurunca manşetlere çıktı, ancak annenin ortadan kaybolmasıyla bu olay şüpheye dönüştü ve bebeklerin var olup olmadığı sorgulanmaya başladı. Sevgilisinin iddiasına göre ''10 bebek doğurdu'' haberi bir aldatmacaydı. Ancak Sithole, 10 çocuk doğurduğunu ve kayıp olmadığını söyledi.

Tüm dünya onu konuşmuş, tek doğumda 10 çocuk doğurduğu iddia edilmişti: Utanıyorum

Güney Afrika'da 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole'nin tek doğumda 10 bebek dünyaya getirdiği öne sürülmüş, Sithole'nin bir dünya rekoru kırıp kırmadığı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceği araştırılıyor denilmişti.

Ancak tüm dünyanın konuştuğu kadının sevgilisi, verdiği demeçte, ''Dünyayı hayrete düşüren kadın ortadan kayboldu, söz konusu bebekler de ortada yok'' dedi. Tebogo Tsotetsi, kız arkadaşı Gosiame Thamara Sithole'un çocuklarını doğurduğuna artık inanmadığını söylüyor.

7 ERKEK ÜÇ KIZ BEBEK DÜNYAYA GETİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Gosiame, Güney Afrika'nın Pretoria kentinde sezaryen yoluyla yedi erkek ve üç kız çocuğu doğurduğunun bildirilmesiyle sansasyon yarattı.

Doğal yollarla dünyaya geldiği söylenen ve 29 hafta sonra dünyaya geldiği iddia edilen bebeklerin annelerinin fotoğrafları, tüm dünyaya yayılmıştı. Gauteng eyalet hükümeti, eyalet sınırları içindeki herhangi bir hastanede böyle bir doğumun kaydına rastlanmadığı açıklamıştı.

''UTANÇ DUYUYORUM''

Hayal kırıklığına uğrayan söz konusu baba, Salı günü yaptığı açıklamada, rahatsızlık verdiğimiz için utanç duyuyorum diyerek böyle bir doğumun olmadığını söyledi. Tebogo Tsotetsi'nin açıklaması şöyle: Kız arkadaşımı ve bebekleri ziyaret etmek için birkaç girişimde bulundum ancak kız arkadaşının nerede olduğunu ve bebeklerinin durumunu öğrenemedim.

''ÇOCUKLARIN VAR OLDUĞU KANITLANANA KADAR BAĞIŞ YAPMAYIN''

Tsotetsi ayrıca, birçok kişinin 'anneye' çocuk yardımı için para bağışladığını belirterek bağışçılara, çocukların var olduğu kanıtlanana kadar para göndermemeleri çağrısında bulundu.

Yerel gazete Pretoria News'e konuşan Tsotetsi, "Aldığımız mali destek için herkese teşekkür ediyorum, ancak aynı zamanda herkesi bebekleri görene kadar hesaplarımıza para yatırmamaya çağırıyorum" dedi.

Sunday Times ise kadının doğum yaptığını söylediği Louis Pasteur Hastanesiyle iletişime geçtiklerini ancak yetkililerin hasta kayıtlarında Sithole'un adının bulunmadığını aktardıklarını yazdı. Bazı haberlerde ise kadının Steve Biko Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilirken söz konusu hastane de bu bilgiyi doğrulamadı.

Hastanenin CEO'su Dr Mathabo Mathebula, "Sithole, cumartesi günün hastaneye gelerek bebeklerini görmek için yenidoğan ünitesine gitmek istediğini söyledi. Louis Pasteur yetkilelerinin kendisine bebeklerini bu hastaneye sevk edeceklerini söylediğini belirtti. Ancak bizim hastanemizde değil" dedi.

İKİZ BEBEKLERİ VAR

Söz konusu doğumun gerçekleştiğini şimdiye kadar hiçbir doktor teyit etmezken, bebeklerin fotoğrafları da hiçbir sosyal medya platformunda yer almadı. Gosiame ve ortağı Tebogo Tsotets'in hali hazırda ikiz bebekleri bulunuyor, bu bebeklerin doğumu gerçek olsaydı aile 14 kişi olacaktı. Gauteng vilayetinin Sosyal Hizmetler Sözcüsü Feziwe Ndwayana da Sithole'e ulaşamadıklarını ve bu yüzden doğumun gerçekleştiğini onaylayamadıklarını söyledi.

News24'e göre, kayıp kadının yerini tespit etmek ve güvenli bir şekilde eve getirmek için kayıp şahıs davası açıldı.

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