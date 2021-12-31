Tüm dünya onu konuşmuştu! Kız çocuklarının cesedini çalarak mumyalayan mezar soyguncusunun özgürlük talebi reddedildi

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde yaşayan 55 yaşındaki Anatoly Moskvin isimli bir adamın evinde 2011 yılında gerçekleştirilen baskında mumyalanmış halde bulunan kız çocuklarının cesetlerine rastlandı. Moskvin’in mezarları kazarak çaldığı kız çocuklarının cesetlerini kendi evinde sergilediği ortaya çıkmıştı. Düzenlenen polis baskınında kitaplık rafları da dahil olmak üzere odaların her köşesinde kız çocuklarının süslenen cesetleri yetkilileri karşıladı. Çocukların cansız bedenleri yatakta yatarken masa oturarak yemek yerken bulundu.

AKIL HASTANESİNE KAPATILDI

Moskvin olayın sonrasında tutuklanarak önce hapishaneye ardından ise akıl hastanesine kapatıldı. O dönemde dünya genelinde geniş yankı uyandıran olay, gazetelerin manşetlerinde de kendisine yer buldu.

YENİ TALEBİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

2011 yılından bu yana hastanede tedavi gören tarihçi Moskvin, geçtiğimiz günlerde evlenmek için akıl hastanesinden çıkma talebinde bulundu. Moskvin’in talebini incelediğini dile getiren yetkililer akıl sağlığının henüz yeterli düzeyde olmadığını söyleyerek isteğini reddetti.



