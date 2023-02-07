Tüm dünyanın gözü Türkiye’de! İngiliz deprem bilim uzmanı Dr. Stephen Hicks, Kahramanmaraş depremini değerlendirdi... “En kötü senaryo yaşandı”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin etkileri devam ederken dünya basını da Suriye’yi de etkileyen depremleri manşetlerine taşıdı. İngiltere'deki University College London'daki Yer Bilimleri Fakültesinde sismolojik hesaplamalar üzerine çalışan Dr Stephen Hicks, çevre illeri hatta ülkeleri de etkileyen çifte depremi “olabilecek en kötü senaryo” olarak değerlendirdi.

“GÜÇLÜ ARTÇI ŞOKLARIN OLMA İHTİMALİ VAR”

Euronews’in haberine göre, Sismometreler aracılığıyla gözlemlerin başladığı 1900’lü yıllardan bu yana Doğu Anadolu fay hareketliliğinin varlığından söz eden ancak daha öncesinde bu büyüklükte bir depremin kaydedilmediğini dile getiren Hicks, “Türkiye’nin güneydoğusunda daha büyük depremler olabilir. Çok geniş bir zaman aralığında da gerçekleşebilir ama dah kısa da olabilir. Çifte depremler bizim için sıradışıdır. Ancak burada yaşandı. On binlerce artçı şok olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların çoğunun küçük olmasını ve hasara yol açmamasını umuyoruz. Ancak ne yazık ki güçlü artçı şokların olma ihtimali var” dedi.



