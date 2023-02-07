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Tüm dünyanın gözü Türkiye’de! İngiliz deprem bilim uzmanı Dr. Stephen Hicks, Kahramanmaraş depremini değerlendirdi... “En kötü senaryo yaşandı”

07.02.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Depremler çevredeki en az 10 ili etkilenirken saatler ilerledikçe depremin tablosu kötüleşmeye başladı. Bölgedeki binalar yıkılırken yaralı ve ölümlerin sayısı her geçen saniye artmaya devam ediyor. Son yüzyılın en büyük felaketleri olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depremlerinden sonra dünyanın gözü de Türkiye’ye çevrildi.

Tüm dünyanın gözü Türkiye’de! İngiliz deprem bilim uzmanı Dr. Stephen Hicks, Kahramanmaraş depremini değerlendirdi... “En kötü senaryo yaşandı”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin etkileri devam ederken dünya basını da Suriye’yi de etkileyen depremleri manşetlerine taşıdı. İngiltere'deki University College London'daki Yer Bilimleri Fakültesinde sismolojik hesaplamalar üzerine çalışan Dr Stephen Hicks, çevre illeri hatta ülkeleri de etkileyen çifte depremi “olabilecek en kötü senaryo” olarak değerlendirdi.

“GÜÇLÜ ARTÇI ŞOKLARIN OLMA İHTİMALİ VAR”

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Euronews’in haberine göre, Sismometreler aracılığıyla gözlemlerin başladığı 1900’lü yıllardan bu yana Doğu Anadolu fay hareketliliğinin varlığından söz eden ancak daha öncesinde bu büyüklükte bir depremin kaydedilmediğini dile getiren Hicks, “Türkiye’nin güneydoğusunda daha büyük depremler olabilir. Çok geniş bir zaman aralığında da gerçekleşebilir ama dah kısa da olabilir. Çifte depremler bizim için sıradışıdır. Ancak burada yaşandı. On binlerce artçı şok olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların çoğunun küçük olmasını ve hasara yol açmamasını umuyoruz. Ancak ne yazık ki güçlü artçı şokların olma ihtimali var” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bilim insanı Kahramanmaraş

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