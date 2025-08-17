EĞİTİM

Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak! Ders kitapları baştan sona yenilenecek, müfredat sadeleşecek: İngilizce dersi için düğmeye basıldı

Okullarda İngilizce eğitiminde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Öğrencilerin seviyelerine göre sınıflar gruplara ayrılacak. Ders kitapları yenilenecek, ünite sayıları azalacak, müfredat sadeleşecek. Öğrencilerin İngilizceyi yalnızca anlaması değil, konuşabilmesi için de düzenlemeler yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, İngilizce eğitiminde önemli değişiklikler için düğmeye bastı. Öğrencilerin günlük hayatta akıcı şekilde İngilizce konuşabilmesi hedeflenen yeni bir programa geçiliyor.

"ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM" ŞİKAYETLERİ MEB'İ HAREKETE GEÇİRDİ

Ekol TV'den Oğuz Şahin'in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi yıllardır tartışma konusu oldu. "Anlıyorum ama konuşamıyorum" ifadesi, öğrencilerin en sık dile getirdiği şikayetlerden biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ise yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte bu sorunu aşmayı hedefleyen kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.

DAHA AZ ÜNİTE İŞLENECEK

Yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri ezberden uzak, daha sade ve öğrencilerin günlük yaşamla bağ kurabileceği şekilde işlenecek. Bu kapsamda ders kitapları baştan sona yenilenirken, mevcut ünite sayıları da azaltılacak. Örneğin bir yılda 12 ünite işleniyorsa bu sayı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları sindirmesi için daha fazla zaman kalacak.

"DERSİN YANINA İLETİŞİM BECERİSİ KONDU"

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şöyle anlattı:
“Maarif modeli etkileşimli öğrenme; sınıfın içinden okul koridoruna, laboratuvarlara ve hayatın kendisine, okul bahçelerine ve bahçenin dışında da öğreten bir sistem. İngilizce dersi evet ama yanına iletişim becerisi konuldu. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.”

SINIFLAR GRUPLARA AYRILACAK

Sistemin bir diğer yeniliği, öğrencilerin seviyelerine göre kümelere ayrılması. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun aktivitelerle ders işleyecek.

İŞTE YENİ İNGİLİZCE MÜFREDATI: 8 TEMA İŞLENECEK

Yeni müfredat 8 tema üzerine kuruldu: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylece çocuklar İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatın farklı alanlarında da kullanmayı öğrenecek. Ayrıca her yılın başında 4 haftalık tekrar dönemiyle öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanacak.

ÖZEL OKULLARDA DA GEÇERLİ

Milli Eğitim Bakanlığı, devlet okullarından özel okullara kadar tüm kurumlarda bu modelin uygulanacağını açıkladı. Amaç, öğrencilerin yalnızca anlamasını değil, aynı zamanda akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmesini sağlamak.

